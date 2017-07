LKW kracht in Wohnmobil

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Unfallort.

Rheinbach. Auf der A61 bei Rheinbach in Richtung Altenahr ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein LKW krachte in ein Wohnmobil, es gibt mehrere Verletzte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2017

Einen Kilometer vor der Ausfahrt Rheinbach auf der A61 in Richtung Koblenz ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Sieben Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer.

Nach Angaben von Monika Piel, Sprecherin der Autobahnpolizei, ist offenbar ein LKW auf ein Stauende aufgefahren. Dabei erwischte er ein Wohnmobil von hinten und schob dieses in weitere Fahrzeuge. Auch der LKW stieß während eines Ausweichmanövers noch gegen einen weiteren Wagen. Das Wohnmobil wurde bei dem Unfall komplett zerstört, das gesamte Wageninnere verteilte sich auf der Autobahn. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden beschädigt.

Schwerer Unfall auf der A61 Foto: Axel Vogel Schwerer Unfall auf der A61.

Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war kurzzeitig im Einsatz. Die A61 ist zwischen Miel und Rheinbach in Richtung Koblenz komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung noch bis in den späteren Abend andauern wird.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei hat gegen 18 Uhr die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

