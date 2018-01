Therapie mit Pferd

RHEINBACH. Der Rhein-Sieg-Kreis hat die finanzielle Förderung für therapeutische Angebote neu geregelt, für Reittherapie gibt es seit dem 1. Januar fast keine Unterstützung mehr.

Von Juliane Hornstein, 27.01.2018

Der Start in die neue Schule begann für Melanie K. mit Mobbing und Gewalt. Am Ende stand eine echte Angststörung, die es ihr unmöglich machte, zum Unterricht zu gehen. Ihr Körper wehrte sich gegen diesen Ort, ihre Seele sowieso. Ein Klinikaufenthalt stand kurz bevor. Heute, zwei Jahre später, geht sie jeden Morgen mit der gleichen Begeisterung wie alle Kinder ihres Alters ins Klassenzimmer.

Zwischen diesen beiden Zeitpunkten liegen Monate mit Petra van Groningen und ihren gar nicht mehr so ungewöhnlichen Therapiepartnern: Pferden. Aktuell helfen van Groningen und ihre Kollegin Birgit Schneider-te Grotenhuis bei den Voltigier- und Reitsportfreunden (VRF) auf Gut Waldau 32 Kindern mit unterschiedlichen Behinderungen oder psychischen Störungen durch „Heilpädagogik mit Pferd“, landläufig als therapeutisches Reiten oder Reittherapie bekannt. In der Region bieten das Reithöfe von der Grafschaft bis Swisttal an.

Doch der Fortbestand dieser Arbeit ist unsicher. Der Rhein-Sieg-Kreis hat die finanzielle Förderung für therapeutische Angebote neu geregelt, für Reittherapie gibt es seit dem 1. Januar fast keine Unterstützung mehr. Die VRF suchen nun nach neuen Wegen, das Angebot bezahlbar zu erhalten. Im Dezember sammelten sie in einer Online-Petition für die Fortsetzung der Förderung rund 500 Unterschriften, gleichzeitig plant der Verein eine organisatorische Umstellung.

Für Kinder und Erwachsene

Bei den VRF nehmen seit 2008 Kinder und Erwachsene mit unterschiedlichen Problemen am therapeutischen Reiten teil. Wer keine Grenzen setzen kann, muss lernen, den eigenwilligen Wallach „Easy Dancer“ zu führen. Kinder, die körperlich eingeschränkt sind, können auf „Sylvester“ ganz neue Erfahrungen machen.

Rund 60 Euro kostet eine Stunde mit Pferd und Therapeut normalerweise, dazu kommen für den Verein die Kosten für die Versorgung der Pferde. Deren umfangreiche Ausbildung haben van Groningen und Schneider-te Grotenhuis vorerst ehrenamtlich übernommen, aktuell erhalten sie auch für die Therapiestunden meist keine Bezahlung. So kann es auf Dauer nicht weitergehen.

Für die Einstellung der Förderung haben die Beteiligten sogar Verständnis. „Sie sollen nur ehrlich sagen, dass kein Geld mehr da ist“, erklärt van Groningen. Die kritisiert, dass in den Ablehnungsbescheiden bei den Eltern der Eindruck entstehen konnte, ihr Kind sei „nicht behindert genug“ für eine Reittherapie.

Neue Qualitätsstandards

Der Rhein-Sieg-Kreis (in der Region der einzige Kreis, der Reittherapie überhaupt als Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB XII bezahlt) hat neue Qualitätsstandards in der Sachbearbeitung aufgestellt. Voraussetzung für eine Förderung sei nun, dass ein spezielles therapeutisches Angebot für das jeweils vorliegende Krankheitsbild die zielführende Therapieform ist und andere vorrangige Maßnahmen nicht in Betracht kommen. Von insgesamt 26 an den Kreis gestellten Anträgen für 2018 wurden bisher drei bewilligt, sieben abgelehnt, die anderen Fälle werden noch bearbeitet.

Vereinsvorstand, Therapeuten und ehrenamtliche Helfer bei den VFR, wie das Ehepaar Astrid und Marius Dörr, haben sich nun zu einem Core-Team zusammengeschlossen. Astrid Dörr hilft als Juristin in Elternzeit den betroffenen Familien bei der Beantragung der Gelder. Aber die Zukunft soll anders aussehen. „Wir möchten unabhängig von der öffentlichen Hand werden“, erklärt Marius Dörr. Sponsoren aus der Wirtschaft, Freiwillige und Stiftungen sollen einspringen, um die Therapiekosten niedrig zu halten und an das Einkommen der betroffenen Familien anpassen zu können.

Dazu wird der Verein sich komplett umstellen. Die Aktiven planen ein „Pädagogisch-Therapeutisches Voltigiersportzentrum“ mit einem separaten Förderverein. Unter diesem neuen Namen, den die Vereinsmitglieder am 26. Januar festlegen wollen, soll das bisherige Angebot ausgebaut werden. Wie bisher sollen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam Voltigieren, junge und alte Menschen reittherapeutische Angebote erhalten. Logopädie oder Ergotherapie könnten ortsnah dazukommen. Vor allem aber soll die Nachhaltigkeit der Arbeit gesichert bleiben.