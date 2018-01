Glück im Unglück

Nix geht mehr - brennender Schulbus blieb an der Kreuzung auf der Grabenstraße in Rhienbach stehen.

Rheinbach. Ein Motorbrand stoppte einen mit Schülern besetzten Schulbus in Rheinbach. Der Bus musste evakuiert und anschließend durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Informationen blieben die Kinder und der Fahrer unverletzt.

Von Dierk Himstedt, 12.01.2018

Ein mit Schülern besetzter Bus geriet am Freitagmorgen in Rheinbach auf dem Weg zur Schule in Brand. Die herbei gerufenen Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr konnten den Motorbrand schnell löschen. Von den Kindern kam nach ersten Informationen keines zu Schaden. Auch der Fahrer konnte den Bus unverletzt verlassen.

Der Bus fuhr mit den Schülern auf der Grabenstraße in Richtung Schule, als die Kinder, die auf den hinteren Bänken saßen, wohl den Busfahrer auf den Brand aufmerksam machten. Als dieser den Bus vor einer Ampel abstellen wollte, ging der brennende Motor dann von alleine aus, so die Schilderungen von Einsatzkräften vor Ort. Die restlichen rund 300 Meter zur Schule sind die Kinder dann wohl zu Fuß gelaufen.

Bis zum Abtransport des beschädigten Busses hat die Polizei die Grabenstraße aktuell im Abschnitt zwischen Schweigelstraße und Hauptstraße gesperrt. Der Verkehr wird derzeit um die Einsatzstelle herumgeleitet.

Weitere Informationen folgen.