Freie Evangelische Gemeinde

Schauspieler und Autor Samuel Koch und Sängerin Mirjam Thöne in Rheinbach.

Rheinbach. „Rollevorwärts“: Der querschnittgelähmte Schauspieler Samuel Koch begeistert seine 200 Zuhörer bei der Freien Evangelischen Gemeinde. Lesung mit musikalischen Zwischenspielen.

Von Susanne Träupmann, 06.06.2018

Nachdenklich, spontan, witzig und berührend: Der Schauspieler und Autor Samuel Koch beeindruckte bei seinem Auftritt in der evangelischen Gemeinde in Rheinbach die rund 200 Zuhörer mit seiner Lässigkeit, seinem Humor und seinem unerschütterlichen Optimismus. Eine Viertelstunde später als geplant saß der 30-jährige in einem grünen Sessel auf der Bühne, ein Bein quer über das Andere gelegt und las entspannt aus seinen Büchern „Rollevorwärts – Das Leben geht weiter als man denkt“ (2015) und „Zwei Leben“ (2012).

Der Wechsel vom Rollstuhl in einen bequemen Sessel war für den Auftritt ein Muss, um ein „wenig Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen“. Koch wurde bundesweit durch die Fernsehshow „Wetten, dass...?“ bekannt, in der er sich am 4. Dezember 2010 bei Sprüngen über fahrende Autos schwer verletzte und seitdem vom Hals abwärts querschnittgelähmt ist.

Es war keine Lesung im üblichen Sinne, sondern eher eine „Veranstaltung akustischer Natur“, so Koch – mit Textpassagen, musikalischen Zwischenspielen und situativen Kontakten zum Publikum. Rheinbach war die zweite Station von Kochs Lesereise, die insgesamt neun Veranstaltungen umfasst. Der Auftritt in der Glasstadt ging auf die Initiative des Agenturmanagers Christoph Buskies zurück, der als gebürtiger Heimerzheimer gerne „noch eine Veranstaltung in der Region durchführen wollte“. Eine Gelegenheit, die der ökumenische Arbeitskreis der evangelischen, katholischen und Freien evangelischen Gemeinde nur zu gerne aufgriff.

Verblüffende Antworten

Den Abend begleiteten musikalisch Pianist Dirk Menger und Sängerin Mirjam Thöne, die Koch auch beim Umblättern der Seiten half. Von Anfang an zog der Bühnenprofi seine Zuhörer mit seinem unerschütterlichen Optimismus, seinem Lebensmut und seiner Art, das Leben mit Behinderung zu meistern, in seinen Bann.

„Was gibt Dir Kraft? Wie schaffst Du das? waren die ersten Worte des ersten Kapitels, mit denen er die Lesung begann: Die Antworten des 30-jährigen verblüfften denn auch: „Sich in Geduld üben, Schmerzen aushalten, gegen Widerstände kämpfen, aktiv sein“. Über Glück, Werte, Glaube und Hoffnung philosophiert Koch in seinem zweiten Werk, dabei spiegelt jeder Satz reflektierte Überlegungen wider, die trotz seines jungen Alters schon ein wenig abgeklärt wirken.

Als Kraftquellen, die ihm helfen, bezeichnete er nicht nur seine positive Persönlichkeit, die ihm „in die Wiege gelegt worden ist“, und die robuste Erziehung seiner Mutter („Stell Dich nicht so an“), sondern auch seinen Glauben, der „eine feste Zuversicht ist auf das, was man hofft, und was man nicht sieht“.

Allerdings erzählte Koch auch von Erlebnissen, die ihn frustriert haben, da sie ihn an seine Grenzen kommen ließen. Wie zum Beispiel im Hamburger Stage-Theater, als er trotz Karte den „König der Löwen“ nicht sehen konnte, da es für ihn mit seinem Rolli keinen passenden Platz gab („es wurde streng nach Vorschrift verfahren – auch wenn der Mensch hinten runterfällt“) oder als er eine Nacht ungewollt im Maisfeld verbringen musste. Dagegen verbuchte er die Safari in Afrika als positiv, denn „man kann als Gelähmter oder als Versehrter gut durch Afrika reisen, denn die Menschen sind umwerfend freundlich und unbefangen und schleppen einen überallhin“.

Dass Koch, der aus Neuwied stammt und zum Ensemble des Nationaltheaters Mannheim gehört, seine Passagen immer wieder zwischendurch kommentierte und mit witzigen Randbemerkungen garnierte, animierte das Publikum zu spontanem Applaus. Abschließend beantwortete er noch Fragen der Zuhörer. „Es war eine Achterbahn der Gefühle. Bei manchen Schilderungen konnte man lachen, andere waren wieder sehr berührend. Das hat den Abend rund gemacht. Im Feedback der Zuhörer klang die Begeisterung auch durch“, freute sich Klaus Haubold als Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde auch Gastgeber des Abends.