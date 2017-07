Polizei sucht nach Zeugen

Drei Schafe sind von einer Weide in Rheinbach-Hilberath verschwunden.

Rheinbach-Hilberath. In der Nacht zu Samstag sind drei Schafe von einer Weide an der L 492 in Rheinbach-Hilberath verschwunden. Die Polizei schließt einen Diebstahl nicht aus und sucht Zeugen.

Von Uta Effern, 06.07.2017

Bei den Tieren handelt es sich um Rauwollige Pommersche Landschafe. Ein Diebstahl der Tiere, die in der Nähe des Parkplatzes "Tor zur Eifel" standen, ist laut Polizeiangaben nicht auszuschließen.

Es handelt sich um ein Tier mit schwarzem sowie zwei Tiere mit grau-beigefarbenem Fell. Kopf und Läufe der Schafe sind schwarz. Die Bonner Kriminalpolizei fragt: Wer hat zwischen Freitag, 30. Juni, 17 Uhr, und Samstag, 1. Juli, 11 Uhr, verdächtige Personen oder ein größeres Transportfahrzeug in Tatortnähe gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter 02 28/1 50 zu melden.