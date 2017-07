Rheinbach. Gemeinsam musizieren und Freundschaften dabei schließen, dieses Ziel verfolgt seit 1978 der musikalische Schüleraustausch zwischen Rhinebeck/New York und den Rheinbacher Schulen.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 20.07.2017

Zurzeit besuchen die jungen Amerikaner die Glasstadt und geben zwei Konzerte gemeinsam mit ihren deutschen Freunden. „It’s very nice that you want to meet the mayor“, freute sich Bürgermeister Stefan Raetz über besondere Besucher im Rathaus: 35 Jugendliche und 17 erwachsene Begleiter aus Rhinebeck/New York und ihre deutschen Partner, die am 36. musikalischen Austausch „Hearts across the water“ teilnehmen. „Ich freue mich, dass wir über das gemeinsame Musizieren über die Jahre so eine starke Freundschaft aufgebaut haben, dass sie sogar über die große Distanz Bestand hat“, sagte Raetz. „Ein Netzwerk an Freundschaften sichert das friedliche Miteinander.“ Das sei besonders wichtig „in sehr turbulenten Zeiten wie heute“.

Die 52 Besucher aus Rhinebeck werden bei ihrem zweiwöchigen Aufenthalt ihre Zeit bei den Familien ihrer Austauschpartner verbringen und in gemeinsamen Proben Konzerte vorbereiten. Darüber hinaus werden sie bei vielen Exkursionen die Region und ihre Sehenswürdigkeiten kennenlernen: Köln und die Philharmonie, Bonn mit Altem Zoll und Königswinter mit dem Drachenfels, Burg Satzvey, Bad Münstereifel, Maria Laach und Schloss Augustusburg in Brühl.

Austausch seit 1978

Der musikalische Austausch zwischen Rheinbacher Schulen und Rhinebeck im Staat New York findet seit 1978 alle fünf Jahre statt. Basis ist die Musik, denn alle Teilnehmer müssen entweder Mitglieder der Schulorchester oder der Schulchöre sein. Und alle müssen bereit sein, einen Austauschpartner während der jeweils 14-tägigen Aufenthalte auf dem anderen Kontinent aufzunehmen. Die deutschen Partner werden 2018 nach Rhinebeck im US-Staat New York reisen.

Am Samstag, 22. Juli, findet ab 18 Uhr in der Stadthalle ein gemeinsames Konzert statt. Am Sonntag, 23. Juli, 11 Uhr, gestalten die amerikanischen und deutschen Musiker eine Messe in Maria Laach.