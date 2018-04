Mann lebensgefährlich verletzt

Rheinbach . Ein Rollerfahrer ist am frühen Freitagmorgen auf der L158 mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Von Axel Vogel, 27.04.2018

Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitagmorgen ein Rollerfahrer auf der L 158 (Meckenheimer Straße) in Rheinbach, und zwar in Höhe des Bahnhofs "Römerkanal". Ereignet hatte sich der Unfall gegen 5.30 Uhr. Wie Polizeisprecher Frank Piontek auf Anfrage mitteilte, war der Rollerfahrer mit einem Laster kollidiert, möglicherweise hatte der Laster gestanden. Genaueres müsse nun aber das Unfallaufnahmeteam ermitteln, das derzeit noch vor Ort sei.

Zur Herkunft und Alter des Unfallopfers konnte Piontek derzeit auch noch nichts sagen. Nur so viel, dass der Mann nach dem Unfall in die Bonner Uniklinik gebracht wurde.