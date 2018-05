Ritt durch die Rockgeschichte

RHEINBACH. Die Tiebreaker geben beim Jubiläum der Offenen Tür Rheinbach ein famoses Abschiedskonzert. Erinnerungen an die glorreichen alten Zeiten werden wach.

Von Hans-Peter Fuss, 07.05.2018

Am Samstag kurz vor Mitternacht ist es vorbei. Um 23.43 Uhr verbeugen sich sechs Männer vor ihrem Publikum, das ihnen den famosen Auftritt mit anhaltendem Applaus dankt. Mit der Zugabe „You can't always get what you want“ von den Stones hat die Band den Schlussakkord ihrer Karriere gesetzt. Die Tiebreaker sind nun Geschichte. Rheinbacher Rockgeschichte. Sie spielten ihr Abschiedskonzert dort, wo sie vor 46 Jahren, im Mai 1975, zum ersten Mal öffentlich aufgetreten waren: im Jugendzentrum der katholischen Kirchengemeinde, der Offenen Tür. 1975 sahen exakt acht Besucher den Auftritt, diesmal waren es an die 300, die allerdings nicht nur wegen der Band gekommen waren, sondern um in Erinnerungen an 50 Jahre Offene Tür zu schwelgen.

Hans-Georg Redenz, der wegen seines damaligen Fahrzeugs von allen Freunden „Mofa“ genannt wird, Liz Graja, Larry Grube und Wolfgang Mielke hatten das Jubiläumswochenende organisiert. Speziell an die erste Generation der OT-Gänger richtete sich die Einladung zum Ehemaligentreffen am Samstagabend. Dass so viele „Alt-68er“ der Einladung folgten, damit hatte Redenz nicht gerechnet. Einige hatten sich Jahrzehnte nicht gesehen, kamen zum Teil eigens aus ganz Deutschland angereist, einer aus Mallorca. Kein Wunder, dass die Wiedersehensfreude groß war und Anekdoten über die Anfangsjahre in der OT, über Klassenfahrten nach Paris, wo man unter Seine-Brücken Gitarre spielte und sang, und heimlichen Alkoholgenuss im Unterricht die Runde machten. Besonders begrüßte Redenz Doris und Toni Schneider, die früher für die Bewirtung in der OT zuständig waren.

Nostalgie war also bei diesem besonderen „Klassentreffen“ angesagt, und nostalgisch war auch das Rahmenprogramm. Zwischen den drei Sets der Tiebreaker spielte DJ „Mofa“ die Top Ten von 1971 mit Klassikern wie „Apeman“ von den Kinks und „Brown Sugar“ von den Stones. Bei der Made-in-Japan-Version des Deep-Purple-Songs „Child in Time“ konnte man sich lebhaft vorstellen, wie die heute teils ergrauten Damen und Herren früher auf der Tanzfläche ihre Lockenköpfe geschüttelt hatten. Vincent Esser, der heute in Denver lebt, präsentierte eine Fotoshow aus den Anfangstagen der OT: junge Leute mit unglaublich langen Haaren, unglaublich grellen Hemden und unglaublich weiten Schlaghosen.

Ein Song für den 2016 verstorbenen Drummer der Tiebreaker, Wilfried Hennig

Bei den Fotos der Tiebreaker oft mittendrin: BAP-Chef Wolfgang Niedecken, der in Rheinbach seine Schulzeit verbrachte und Stammgast in der OT war. Aus Mitgliedern seiner Band The Troop mit Wilfried Hennig und Hein Pelzer entstanden 1972 die Tiebreaker, ergänzt um die Brüder Arno und Bernd Schumacher. Niedecken selbst konnte nicht zum Treffen kommen, da er derzeit auf Kreta urlaubt. Seine Jugendfreundin Hildegard „Hille“ Giesers-Berskowsky, Inspiration für BAP-Stücke wie „Anna“ und „Jraaduss“, unterhielt sich angeregt mit ihrer alten Jugendclique.

Mit „Keep on Runnin'“ von der Spencer Davis Group eröffneten die Tiebreaker ihr letztes Konzert. Die Auswahl der insgesamt 22 Songs zeigte noch einmal die Bandbreite ihrer Repertoires und ihr musikalisches Können. Ob Blues, Rock oder Rock'n Roll: Die Jungs, alle etwa Mitte 60, haben es noch drauf, ihre Spielfreude übertrug sich schnell aufs Publikum. Adi Hambach an den Keyboards, Hein Pelzer am Bass, Arno Schumacher an der Rhythmus-Gitarre und Nicky Bayer an den Drums bauten ein stabiles Sound-Gerüst, das Johnny Brauweiler immer wieder mit geschmeidigen Gitarrensoli im Stile von David Gilmour veredelte.

Erster emotionaler Höhepunkt des Konzerts war „Helfe kann dir keiner“. Niedeckens erster selbst geschriebener Song, inspiriert von Neil Young, war eines der Lieblingsstücke von Wilfried Hennig, dem 2016 verstorbenen Drummer der Tiebreaker. „Das spielen wir für Dich, Wilfried“, rief Bernd Schumacher von der Bühne, während Fotos von Hennig über den Projektor liefen: jung, mit blonder Mähne mit Niedecken und Pelzer bei The Troop, später mit Stoppelfrisur und Bart bei den Tiebreakern. Nach dem Tod von Hennig hatte die Band schon Schluss machen wollen, doch Bernd Schumacher sagte damals: So können wir nicht aufhören.

Arno Schumacher packte bei Bluesnummern wie Steamhammers „Junior´s Wailing“ immer mal wieder die Harp aus. Chuck Berrys „Route 66“, Pink Floyds „Another Brick in the Wall“, Deep Purples „Smoke on the Water“, „Sympathie for the Devil“ von den Stones, „Little Wing“ von Jimi Hendrix, „Need your Love so bad“ von Fleetwood Mac – der Ritt durch die Rock- und Bluesgeschichte begeisterte. Man sollte es den Tiebreakern eigentlich nicht gestatten aufzuhören und würde sich wünschen, dass sie als Rheinbacher Kultband auch künftig wieder regelmäßig bei „Kultur im Hof“ spielt. Aber Wünsche gehen eben nicht immer in Erfüllung: You can't always get what you want. So bleiben etwas Wehmut und die Verbeugung vor einer Band, der die Musik viel gegeben und die dem Rheinbacher Publikum über 46 Jahre viel zurückgegeben hat. Bernd Schumacher: „Wir sind zufrieden und dankbar, dass wir so lange unseren Hobby, der Rockmusik, frönen konnten.“