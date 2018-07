Rheinbach. Renate Schönberg aus Rheinbach schnuppert Hollywood-Luft bei den Dreharbeiten zum Thriller „The Operative“ mit Diane Kruger und Martin Freeman. Die 69-Jährige hat als Komparsin schon in mehreren Filmen mitgespielt.

Von Hendrikje Krancke, 20.07.2018

Es ist bekannt, dass Straßen und Plätze im Rheinland häufig als Drehorte für Filme unterschiedlichster Genres dienen. Dass nun aber Hollywood-Prominenz in die Region kommt und dann auch noch mehrere hundert Komparsen- und Statistenrollen für die Filmproduktion eines Spionage-Thrillers zu vergeben sind, ist schon etwas Besonderes.

Seit Wochen laufen die Dreharbeiten für „The Operative“ in Israel, im Juli nun macht das Filmteam mit Regisseur Yuval Adler in Troisdorf, Köln und Bonn Station. Dafür hatte die Casting-Agentur Eick aus Ennepetal in der Region nach geeigneten Komparsen gesucht.

Renate Schönberg von der „Christallerie Schönberg“ in Rheinbach war von ihrem Sohn Ralf auf das Zeitungsgesuch aufmerksam gemacht worden und steht heute in Köln vor der Kamera. Der Film basiert auf dem israelischen Bestseller „The English Teacher“. Die Hauptfigur ist eine junge Britin, die vom israelischen Geheimdienst Mossad rekrutiert wird, um in Teheran als Undercover-Agentin zu arbeiten. Die Rollen der Protagonisten sind mit zwei Weltstars besetzt: Neben Martin Freeman, der vor allem als Bilbo Beutlin in der Verfilmung der Hobbit-Trilogie bekannt wurde, spielt Diane Kruger. Die aus der Nähe von Hannover stammende 42-Jährige, der im Jahr 2004 der Durchbruch mit ihrer Rolle als Helena in dem Hollywood-Streifen „Troja“ gelang, ist nicht nur in Cannes und Berlin vielfach preisgekrönt.

„Welche Rolle ich wirklich übernehmen werde, weiß ich noch nicht. Das ist mir auch egal, ich nehme alles, was kommt“, erläutert Renate Schönberg offen und ohne Berührungsängste, „ich will den Menschen da vor allem mitteilen, worauf es im Leben wirklich ankommt.“ Wichtig sei ihr der gute Umgang miteinander und mit dem Herz bei der Sache zu sein, so die gelernte Kinderpflegerin, die schon immer eine große Hilfsbereitschaft in sich gespürt hat. Als Erzieherin war Schönberg in verschiedenen sozialen Einrichtungen tätig und pflegt auch noch heute den Kontakt zu einem ihrer Schützlinge.

Von Glaskunst begeisterte Rentnerin

Allerdings hat sie sich in den 1980er Jahren in das weite Gebiet der Glaskunst eingearbeitet, als ihr Mann Baldur sie mit seiner Begeisterung als gelernter Glasschleifer angesteckt hat. Baldur Schönberg hatte mit seinem Betrieb, den er 1980 am Römerkanal gründete, weit über die Region hinweg große Bekanntheit als „Scherbendoktor“ erlangt. Diesen Beinamen gab ihm die Frauenzeitschrift „Brigitte“ 1987. „Die Leute kamen mit ihren Heiligtümern, die ihnen kaputtgegangen waren“, erinnert sich Renate Schönberg, die damals selbst mit am Schleifbock gesessen hat.

„Dass es für uns kein Problem war, die Gläser oder das Porzellan zu flicken, hat die Kunden irrsinnig glücklich gemacht, denn der ideelle Wert ist ja oft immens“. Nicht nur sie war der Vielfalt der Glaskunst verfallen, auch alle vier Kinder haben das Glashandwerk erlernt. „Nachdem mein Mann vor sieben Jahren gestorben ist, hat meine Tochter Katrin als Kunstglaserin den Betrieb übernommen und ihren Standort mit der Christallerie nun in der Pützstraße“.

Dass die Erzieherin und von der Glaskunst immer noch begeisterte Rentnerin nun auch vor der Kamera steht, liegt daran, dass „ich einfach riesigen Spaß daran habe“. Vor zehn Jahren habe sie auf eine Castinganzeige reagiert und sei so an ihre erste Filmrolle gekommen. „Ist man einmal in der Kartei einer Agentur registriert, so wird man auch immer wieder mal angesprochen“, erläutert die 69-Jährige, die mittlerweile zahlreiche Statisten- und Komparsenrollen in Filmen unterschiedlichster Genres übernommen hat.

Casting in Troisdorf war ein Erlebnis

„Zweimal habe ich sogar schon als Oma zusammen mit meiner Enkeltochter Sophia (10) vor der Kamera gestanden.“ Der Tag, an dem sie zum Casting für „The Operative“ in Troisdorf war, sei schon an sich ein Erlebnis gewesen: „Ein paar tausend Menschen haben in der Schlange gestanden, um eine der 400 zu besetzenden Rollen zu ergattern. Ich habe einfach immer gelächelt und die ganze Zeit mit allen geredet.“ Dann sei plötzlich jemand gekommen, habe sie nach der Kleidergröße gefragt und ein Foto gemacht, und dann sei die Sache entschieden gewesen. „Das war der Hammer“, begeistert sich Schönberg.

Was sie Diane Kruger sagen wird, falls sie sie nun persönlich trifft, weiß sie schon: „Ich lade sie auf einen Kaffee Proof mit Zimt, Honig und Kokosöl ein! Wenn sie schon mal hier in der Gegend ist, dann kann sie doch auch mal kurz nach Rheinbach herauskommen“, plant Schönberg ihren Auftritt am Set.