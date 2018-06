Schüleraustausch mit Frankreich

Rheinbach/Villeneuve. 50 Rheinbacher Jugendliche und Erwachsene zu Besuch in Villeneuve lez Avignon. Über die Jahrzehnte sind viele Freundschaften entstanden. Franzosen kommen 2019 zum 50. Geburtstag.

Von Hans-Peter Fuss, 22.06.2018

Rheinbachs französische Partnerstadt Villeneuve lez Avignon in der Provence ist seit beinahe 50 Jahren ein attraktives Ziel für Menschen jeden Alters. Viele Freundschaften bestehen seit Jahrzehnten und immer neue entstehen, zuletzt zwischen Ballettschülerinnen der beiden Partnerstädte.

Die Jugendlichen wohnten in Familien, nahmen am Ballettunterricht des „Conservatoire de Danse“ unter Leitung von Cathie Cordier-Colin teil. Gastgeber und Schülerinnen freuten sich über viel gemeinsame Zeit, die Teilnahme am Unterricht in der französischen Schule und das Ausflugsprogramm. Sie nahmen nicht gerne Abschied und planen schon ein weiteres Wiedersehen.

Auch viele Erwachsene wohnten bei Freunden, erwarteten neue Begegnungen in der Partnerstadt sowie Ausflüge in die Gegend, darunter auch die Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine für Rheinbachs Partnerstädte Sevenoaks (Joachim Weiß) und Deinze (Uwe Janzen) mit ihren Ehefrauen Vera und Christa. Es gab Zeit für eigene Aktivitäten und Besuche. Höhepunkte waren der Besuch des schönen provenzalischen Marktes in Villeneuve, der Besuch des Schlosses in Tarascon und der Tag in Marseille mit Stadtführung und Zeit für eigene Entdeckungen.

Vom fast 2000 Meter hohen Mont Ventoux aus boten sich tolle Ausblicke in die weite Landschaft. Beim Picknick gratulierten die Teilnehmer mit viel Gesang und Gitarrenmusik zu zwei Geburtstagen. In Orange war Gelegenheit zur Besichtigung der Altstadt mit dem antiken Römertheater.

Bürgermeister Jean-Marc Roubaud hob beim Empfang im Villeneuver Rathaus die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft in Europa hervor. Besonders erfreulich sind für beide Städte und ihre Bürger regelmäßig stattfindende Schul- und Ballettaustausche. Er nennt Bürgermeister Stefan Raetz seinen Freund und sagte seine Teilnahme mit einer Delegation zur 50-Jahr-Feier Ende Mai/Anfang Juni 2019 fest zu.

Beim Festessen zum Abschluss der Reise dankte die Vorsitzende der Partnerschaftsvereinigung Villeneuve-Rheinbach, Hedwig Schmitt-Wojcik, den dortigen Organisatoren, besonders Christian Martin für das abwechslungsreiche Programm und die Betreuung. „Wir kommen gerne wieder und freuen uns auf den Besuch unserer französischen Freunde im nächsten Jahr zum 50-jährigen Bestehen“, war einhellige Meinung.⋌