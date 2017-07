Weltmeisterliche Schützen

Rheinbach. Seit dem legendären Apfelschuss von Wilhelm Tell hat sich die Armbrust zu einem wahren Hightech-Sportgerät entwickelt. Einen Volltreffer landeten jetzt die Rheinbacher Schützen Michael Becker und Robert Strauch bei der Weltmeisterschaft in Kroatien.

Die deutsche Mannschaft mit Erich Huber aus Stuttgart, Michael Becker und Robert Strauch (beide Sankt-Sebastianus/Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft Rheinbach) wurden bei den Weltmeisterschaften der Armbrustschützen im kroatischen Osijek mit der Deutschen Mannschaft Weltmeister. Der Jubel unter den Mitgliedern der deutschen Delegation kannte keine Grenzen, als das Ergebnis bekanntgegeben wurde.

Das Trio erzielt insgesamt 1148 Ringe. Michael Becker landete in der Einzelwertung mit 383 Ringen auf dem dritten Platz und sicherte sich damit einen Platz auf dem Treppchen. Robert Strauch errang mit 379 Ringen einen hervorragenden fünften Platz.

Geschossen wird mit der Armbrust auf zehn Meter Entfernung und einem Pfeil mit einer Länge von 14 Zentimetern. Von den Aktiven wird eine hohe Präzision verlangt, denn das angestrebte Ziel hat nur einen Durchmesser von 0,5 Millimeter. Da sind Konzentration und eine ruhige Hand gefragt.

Die äußeren Umstände waren bei den Weltmeisterschaften in Osijek alles andere als optimal. Bei Hitze knapp unter 40 Grad wurden von den Athleten eine enorme Fitness und Wettkampfstärke verlangt. Schon beim Training wurde klar, dass es ein sehr harter und sehr enger Wettkampf würde. Die Nerven der Sportler würden entscheiden müssen.

So kam es dann letztlich auch, die deutsche Mannschaft konnte sich in der ersten zehner Serie einen kleinen Vorsprung erarbeiten. In der zweiten und dritten Serie konnte der Vorsprung vor der Schweizer Mannschaft sogar noch etwas ausgebaut werden, was auch notwendig war, denn in der vierten und letzten Serie rückten die anderen Mannschaften wieder etwas näher an die deutsche Mannschaft heran.

Großer Jubel brach dann aus, als der Lautsprecher auf der Schießanlage verkündete: Gold für Deutschland, Silber für die Schweiz und Bronze für Österreich.

Der Rheinbacher Schütze Robert Strauch brachte es auf den Punkt mit seiner Aussage: „Bei der Siegerehrung der Weltmeisterschaft auf dem Treppchen ganz oben zu stehen und die deutsche Nationalhymne zu hören, das war für mich der schönste Augenblick in meiner Sportkarriere. Ich habe mir damit meinen Traum von einem WM-Titel kurz vor meinem 50. Geburtstag erfüllt“.