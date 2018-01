Gedenkstunde

Rheinbach. Ihre Gedanken zur Ermordung von Nachbarn jüdischen Glaubens haben Mädchen und Jungen der Gesamtschule Rheinbach in einer berührenden szenischen Lesung verarbeitet. Redner mahnen zum Tag der Befreiung des KZ Auschwitz vor Extremismus.

Wenn Lehrer vorschlagen, klassenweise ein Buch zu lesen, ist dies in der Schülerschaft nicht immer ein Grund, in Begeisterungsstürme zu verfallen. Die Lektüre von „Sie waren Nachbarn“, einem 109 Seiten starken Band zur Geschichte der Juden in Rheinbach im Dritten Reich, lässt die Klasse 8.3 der Gesamtschule Rheinbach alles andere als unberührt. Ihre Gedanken zur Ermordung von Nachbarn jüdischen Glaubens haben die Mädchen und Jungen zusammen mit Lehrerin Eva Knips in einer berührenden szenischen Lesung verarbeitet.

Neben Eindruck hat das Lesen des vergriffenen Bandes aus der Feder von Uwe Mies – und der Ergänzung von Peter Mohr – vor allem eins gemacht: viele Fragen aufgeworfen. Die acht Achtklässler räumen aber ein, dass sich ihre Gedanken ausschließlich um Fragen drehen, „die nicht mehr zu beantworten sind“. Beantworten sollten sie diejenigen Rheinbacher Bürger, die wegen ihres jüdischen Glaubens ihr Zuhause verlassen mussten. Hintergrund: Im Oktober 1933 lebten in der Stadt Rheinbach und den Dörfern 52 Juden. Bis 1939 ging ihre Zahl auf 34 zurück. Die Deportation aller Rheinbacher Juden nach Endenich erfolgte in der Woche zwischen dem 10. und dem 17. Februar 1942 – nur eine Zwischenstation, denn über Köln ging es in die Vernichtungslager Auschwitz, Minsk oder Theresienstadt.

Im Foyer des Rheinbacher Rathauses fragen die Schüler in ihrem szenischen Beitrag zur Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus etwa Jupp Geisel, einem in vielen Vereinen verwurzelten Wormersdorfer jüdischen Glaubens, wie er sich vorkam, der Erwartung entsprechen zu müssen, seinen Feuerwehrchef mit ein zackigen „Heil Hitler“ begrüßen zu müssen? „Zu fragen ist besser, als einfache Antworten zu bekommen oder nicht mehr fragen zu dürfen“, resümieren die Achtklässler abschließend.

"Zeit darf nicht in Vergessenheit geraten"

Bevor die Klasse 6.3 der Gesamtschule unter Leitung von Thomas Michels das Friedenslied „Imagine“ intoniert, mahnt der Landtagsabgeordnete Oliver Krauß (CDU), dass das Gedenken an die Gräueltaten während des nationalsozialistischen Regimes heute „wichtiger denn je“ sei. Ganz Europa sehe sich heute mit „populistischen und extremistischen Bewegungen konfrontiert“, sagt Krauß.

Ohne die AfD konkret zu nennen, kritisiert er das bewusste Spiel der „Außenparteien“ auf der Klaviatur der Provokation – etwa wenn das Holocaustmahnmal als „Mahnmal der Schande“ gekennzeichnet oder ein „Stolz auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“ propagiert werde. Vizebürgermeister Claus Wehage fordert insbesondere die Jugendlichen im Foyer auf, das Gedenken an die Gräueltaten von früher lebendig zu halten. „Diese Zeit darf über die Generationen hinweg nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Wehage. „Wehren auch wir in Rheinbach Anfängen, wenn wir sie erkennen.“

Ein stilles Gedenken zu Ehren der kurz vor Kriegsende in Rheinbach ermordeten ukrainischen Zwangsarbeiter Peter Spaak, Wladislaus Talzschaview und Wladislaw Dedjarew ist am Freitag, 26. Januar, 11 Uhr, vorgesehen. Vizebürgermeister Kalle Kerstholt lädt an die 2017 durch Spenden aus der Bürgerschaft finanzierte Gedenkstätte im Stadtpark ein.