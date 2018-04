Glosse über Rheinbacher, das nicht aus Rheinbach stammt

Rheinbach. Da staunte eine junge Rheinbacherin nicht schlecht, als in einem englischen Supermarkt ihre Blicke plötzlich auf einem "Rheinbacher Premium Pilsner" hängenblieben. Verkauft Aldi UK Bier, welches in Rheinbach gebraut wurde? GA-Redakteur Mario Quadt ist der Frage nachgegangen.

Mitbringsel aus dem Urlaub sind ja so eine Sache: Immer sind sie gut gemeint, nicht immer schön anzusehen. Ganz anders verhält es sich mit dem Souvenir, welches GA-Leser Walter Fechtig aus Rheinbach jüngst von seiner Tochter überreicht bekam. Der Rheinbacher durfte verblüfft einen Sechserpack „Rheinbacher Premium Pilsner“ in den Händen halten, das seine Tochter in einem englischen Aldi-Markt entdeckt und gekauft hatte.

Exportiert das Brauhaus Rheinbach am Wilhelmsplatz jetzt schon bis nach Großbritannien, fragte sich Fechtig. „Noch nicht ganz“, berichtete Peter Schemerka vom Brauhaus Rheinbach im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Zwar gibt es den Gerstensaft aus der Glasstadt bereits an ausgesuchten Verkaufsstellen in Rheinbach und sogar in Meckenheim zu kaufen, in England allerdings (noch) nicht, so Schemerka.

Der genaue Blick aufs Etikett der Flasche Rheinbacher verrät aber, wohin die Reise gehen könnte: an den Rand des Sauerlands, nach Krombach. Optisch nämlich weist das „Rheinbacher Premium Pils“ eine kaum zu widerlegende Ähnlichkeit zum Krombacher Premium Pils auf. Sogar das Wappen, das die Flasche ziert, ist dem aus Krombach farblich doch sehr ähnlich.

Da auf der britischen Insel der Rhein um Längen bekannter ist als der Krombach haben sich die britischen Bieranbieter von Aldi wohl gedacht: Nennen wir den nach dem deutschen Reinheitsgebot gebrauten Gerstensaft schlicht „Rheinbacher“. Ich sehe es schon kommen: Die brexit-müden Briten werden bald busweise nach Rheinbach strömen, um sich das ein oder andere „Rheinbacher“ zu gönnen. Gespannt bin ich, ob sie den Unterschied erschmecken...