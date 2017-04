Heizungen bleiben kalt

Rheinbach. Ein Rohrbruch in der Heizungsleitung sorgt für Ärger in acht Gebäuden der Vonovia. Bei nicht frühlingshaften Temperaturen müssen 32 Familien frieren.

Von Susanne Träupmann, 29.04.2017

Elsbeth Kreische hält sich zurzeit am liebsten in der Küche auf. Nicht etwa, weil es der gemütlichste Raum ihrer Wohnung ist, sondern der kleinste und damit mit einem Heizlüfter am ehesten zu erwärmen. Die 79-Jährige wohnt seit 1965 am Windhorstweg 1 in Rheinbach und sie wohnt gerne dort. Wenn nur die Heizung funktionieren würde. Die ist aber seit Ostersonntag defekt, in der Wohnung wird es tagsüber nicht wärmer als 15 Grad Celsius. Nachts wärmt sie das Bett mit einem Heizkissen an, weil es sonst einfach zu kalt ist.

Elsbeth Kreische ist nicht die Einzige, die seit Tagen in ihrer Wohnung friert. Auch 32 Familien, die an der Leber- und Kettelerstraße wohnen, sind ohne Heizung. Die Wohnungen sind in acht Gebäuden, die der Vonovia (Nachfolgerin der Deutschen Annington) gehören und die alle an einem Heizungshaus für die Siedlung angeschlossen sind. Ein Rohrbruch in der Heizungsleitung auf der Wiese hinter der Kettelerstraße 5 führte an Ostern zu einem Wasserschwall ähnlich einer Fontäne, den ein Nachbar bemerkte. Ein Anruf beim Notdienst des Vermieters in Bochum genügte. „Die kamen raus und haben die Heizungsanlage abgestellt“, erklärt Elke Gattinger, die nach ihrem Osterurlaub von einer völlig ausgekühlten Wohnung empfangen wurde.

Die Vonovia verteilte zwar umgehend Heizlüfter an die Mieter, von einer Reparatur des Rohres war – trotz häufiger Anrufe seitens der Betroffenen – tagelang jedoch nichts zu sehen. Die Mieter sind sauer, zumal es nicht das erste Mal ist, dass sie keine warme Wohnung haben. „Jeden Winter fällt die Heizung aus. Wir haben schon öfter in der Kälte gesessen, aber nie so lange“, sagt Elsbeth Kreische. Und die Heizlüfter nützen nicht jedem. So verträgt Elke Gattinger aus gesundheitlichen Gründen die Luft aus solchen Geräten nicht, weshalb sie sich bei einer Bekannten einquartiert hat.

Was sie besonders ärgert, ist die ungeklärte Frage, wer bei den Heizlüftern die Mehrkosten beim Stromverbrauch übernimmt. „Wir waren beim Mieterbund und dort hat man uns gesagt, dass es unzulässig sei, Heizlüfter ohne Zähler auszugeben“, erklärt Gattinger. In einem Schreiben vom 25. April fordert der Mieterbund das Wohnungsunternehmen auf, die höheren Stromkosten den Mietern zu erstatten. Außerdem weist Mieterbund-Rechtsanwalt Jan-Derik Wilts die Bochumer darauf hin, dass die „Mieter sich eine entsprechende Mietkürzung vorbehalten werden“.

Wie Vonovia-Pressesprecherin Bettina Benner erklärte, sei die Reparatur nur mit schwerem Gerät möglich. Eine entsprechende Fachfirma sei beauftragt worden. „Wir gehen davon aus, dass wir schnellstmöglich den Schaden beheben können. Eine Mietminderung für die Zeit des Ausfalls erhalten unsere Mieter auch“.