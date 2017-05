Inoggy-Staffellauf

RHEINBACH. Der ehemaliger 800-Meter-Weltmeister Willi Wülbeck bat im Freizeitpark Rheinbach zum ersten ersten innogy-Schulstaffellauf. Die Schüler machten sich begeistert auf die "Jagd nach Willis Redkord".

Von Gerda Saxler-Schmidt, 11.05.2017

Die Trillerpfeife ist ein probates Hilfsmittel, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Ruhe einzufordern, gerade beim Sport und gerade im Stadion. Dazu nutzt sie auch Willi Wülbeck, obwohl der durchtrainierte Hüne nicht zu übersehen und nicht zu überhören ist. Aber wenn es darum geht, Ruhe in die vielen Gruppen von Schülern zu bringen und den bevorstehenden Start für den ersten Staffellauf anzukündigen, greift auch er zur Trillerpfeife.

Um gleich darauf mit der Startklappe das Signal zum ersten Lauf beim innogy-Schulstaffellauf im Freizeitparkstadion zu geben. Damit war zugleich die Jagd nach seinem eigenen Weltrekord eröffnet, sozusagen „alle jagen Willis Rekord“. Bis heute ist Wülbecks Rekord aus dem Jahr 1983 von 1:43,65 Minuten über die 800-Meter-Distanz bei der Weltmeisterschaft in Helsinki ungeschlagen.

Neben der Förderung sportlicher Betätigung und Spaß an der Bewegung bei den Schülern, liegt ein besonderer Ansporn für die jungen Staffelläufer in der Jagd nach Wülbecks Weltrekord. „Tatsächlich ist das aber in den zehn Jahren seit Bestehen des Wettbewerbs erst einmal passiert“, verriet Renée Dahms von der betreuenden Agentur Contact GmbH. Die Rekordzeit bei den weiterführenden Schulen lag im letzten Jahr bei 1:45,87 Minuten, gelaufen von der Staffel des Städtischen Gymnasiums Xanten im SSL Finale in Goch. Die ebenfalls beim SSL Finale in Goch gelaufene Rekordzeit bei den Grundschulen betrug 2:04,33 Minuten, gelaufen von der Staffel der Hölterschule Mülheim.

In Rheinbach fand der innogy Staffellauf zum ersten Mal statt. Gemeldet waren bei den vierten Klassen der Grundschulen Staffeln der Gemeinschaftsgrundschule Sürster Weg und der Katholischen Grundschule Merzbach, bei den Klassen fünf bis sieben der weiterführenden Schulen Staffeln des Konrad-Adenauer-Gymnasiums und des Städtischen Gymnasiums Rheinbach. Den besten unter ihnen winkt die Teilnahme am Finale in Rheine am 11. Juli.

Wülbeck ist seit dem Start des Projekts im Jahr 2007 mit von der Partie. Dass der zehnfache Deutsche Meister in Serie und Weltrekordhalter, Geburtsjahrgang 1954, auch 30 Jahre nach seinem Laufbahnende 1986 nach wie vor fit ist, konnten die jungen Staffelläufer beim Aufwärmtraining unter seiner Anleitung selbst erleben. Er instruierte nicht nur zu Anfersen, Laufen auf der Stelle oder über kurze Distanzen, sondern machte selbst aktiv mit.