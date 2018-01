Auszeichnung

Rheinbach. Val McDermid, Krimiautorin aus Schottland und mit über zwölf Millionen verkauften Büchern eine der erfolgreichsten Vertreterinnen ihres Genres, wird nach Peter James die zweite Preisträgerin des Rheinbacher Glasdolchs. Dieser wird ihr am 3. Oktober überreicht.

Was Autoren händeringend an opulenter Ausstattung für ihre Kriminalgeschichten suchen, finden sie am Ufer des Rheins im Überfluss: Nebel etwa. Zäher, dichter, schier bühnenreifer Herbstnebel zieht im Oktober vergangenen Jahres über den gemächlich fließenden Strom, als der britische Krimiautor Peter James zusammen mit Winrich C.-W. Clasen, Buchverleger und Mitbegründer der Rheinbacher Krimiwoche, die Uferpromenade betritt. Der beabsichtigte Panoramaausblick auf den Drachenfels, den Petersberg und das Siebengebirge ist allenfalls zu erahnen.

Vielleicht hat im Oktober dieses Jahres Val McDermid mehr Glück mit der Aussicht. Denn die Krimiautorin aus Schottland, mit über zwölf Millionen verkauften Büchern eine der erfolgreichsten Vertreterin ihres Genres, wird nach Peter James die zweite Preisträgerin des Rheinbacher Glasdolchs. Dieser wird ihr am 3. Oktober überreicht und der Tag der Deutschen Einheit wird somit in Rheinbach in mehrfacher Hinsicht zum Feiertag.

Die "Crime-Queen"

Die 62-Jährige, die von den Liebhabern des mordlüsternen Literaturgenres anerkennend nur „Crime-Queen“ genannt wird, bekommt wie James ein echtes Unikat überreicht. Dozenten der Rheinbacher Glasfachschule schufen das erste gläserne Mordwerkzeug mit einer acht Millimeter dicken Klinge aus transparentem, aber vergleichsweise massivem Artista-Glas und einem Griff aus bernsteinfarbenem Dallglas. Das 27 Zentimeter lange Kunstwerk erhält McDermid in der historischen Aula des Sankt-Joseph-Gymnasiums, zuvor liest sie aus ihrem jüngsten Buch „Out of Bounds“, welches in Kürze auf Deutsch unter dem Titel „Der Sinn des Todes“ erscheinen wird.

Eine Jury, bestehend aus den beiden Ideengebern der Rheinbacher Krimiwoche, Winrich C.-W. Clasen vom CMZ-Verlag und dem Rheinbacher Buchhändler Christoph Ahrweiler sowie der Autorin Heidi Möhker, Renate Harder von Rheinbuch und Übersetzer und Autor Gisbert Haefs, entscheidet über den Preisträger. „Sie schreibt kontinuierlich auf höchstem Niveau Krimis“, urteilt Clasen, der unter seinem lange geheim gehaltenen Pseudonym Paul Schaffrath selbst Kriminalgeschichten schreibt und veröffentlicht.

Was ihn als Leser in besonderem Maße an den Werken der Schottin McDermid fasziniert, ist ihre Gabe, alle aufgeworfenen und mitunter miteinander verwobenen Handlungsstränge am Ende zum Showdown des Buches gekonnt zu einem kunstvollen Gesamtbild zusammenzufügen. „Da bleibt kein einziger loser Faden übrig“, so Clasen.

Würdigung des kreativen Lebenswerks

Vor allem ist die Zuerkennung des zweiten Rheinbacher Glasdolchs allerdings als Würdigung von Val McDermids kreativem Lebenswerk zu sehen (siehe Kasten). Ahrweiler und Clasen wollen mit der zweiten Auflage der Krimiwoche die Idee ausbauen, das krimilesende Publikum mit den Herstellern der Spannung zusammenzubringen. „Das Genre Krimi eignet sich dafür bestens, da Männer wie Frauen Krimis lesen“, berichtet Ahrweiler. Ferner lässt sich konstatieren, dass sich Lesungen und Veranstaltungen der schaurigen Literatur einer seit Langem stabilen Zuhörerschaft erfreuen. „Zumeist ist bei Lesungen das Publikum zu vier Fünfteln weiblich“, berichtet Clasen in Doppelfunktion als Verlagschef und als Autor-Ego Paul Schaffrath. Bei Krimis sei das anders.

Neben der Preisverleihung samt Lesung im Oktober steht eine zweite Veranstaltung der Krimiwoche auch bereits fest: Am Dienstag, 2. Oktober, ist die „Ladies Crime Night“. Dieses besondere Format einer Lesung zeichnet sich dadurch aus, dass nahezu alle sieben Minuten im Wortsinne ein Schuss fällt – wenn auch nur akustischer und nicht ballistischer Art. Der ertönt immer dann, wenn die siebenminütige Redezeit einer Krimiautorin abgelaufen ist. Innerhalb dieses Zeitkorridors darf die Schriftstellerin literarisch morden, ermitteln, Täter überführen oder Leichen in Verstecken verschwinden lassen. Aber: Die Autorin liest gegen die Uhr, die unerbittlich tickt. Der Schuss gibt dann das akustische Signal zum Wechsel der Hoheit am Mikrofon. Zugesagt haben bereits Janet Clark (München), Ella Dälken und Sabine Klewe (beide Düsseldorf), Heidi Möhker (Rheinbach) und Regina Schleheck (Leverkusen).

Der Kartenvorverkauf für Val McDermid und die „Ladies Crime Night“ soll in Kürze beginnen.