Schwedische Erfolgsband

Abba is back: Die Mitglieder des Gesangvereins Queckenberg bei der Probe zu ihrer Abba-Chorshow.

Rheinbach. Queckenberger Gesangverein singt Hits der schwedischen Erfolgsband aus den 70er Jahre. Alle zwei Jahre bringt die "Cäcilia" eine musikalische Show auf die Bühne.

Von Susanne Träupmann, 04.05.2018

„Dancing Queen“: Laut ertönt der berühmte Abba-Song aus der Madbachhalle in Queckenberg. Stimmungsvoll und mit vollem Körpereinsatz singen und bewegen sich die Frauen und Männer des Gesangvereins „Cäcilia“ Queckenberg. In einer letzten Probe üben um die 60 Sänger noch einmal die Songs, die sie am Samstag und Sonntag, 5./6.Mai, 19 und 17 Uhr, in der Rheinbacher Stadthalle präsentieren werden.

Hier und da werden noch Feinheiten geübt. „Den ersten Schlag hört man nicht. Ihr müsst kurz vorher beginnen. Wenn ihr die Bewegung mit der rechten Schulter anfangt, kommt ihr in den richtigen Groove“, weist Chorleiter und Arrangeur Alfons Gehlen seine Sänger auf den besonderen Rhythmus des Hits aus dem Jahr 1976 hin. Er und seine Sänger freuen sich schon auf die Chorshow, die unter dem Motto „We have a dream, a song to sing“ steht. Dann werden Fans von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid (Frida) Lyngstad voll auf ihre Kosten kommen.

Beim Abba-Revival-Abend werden Ohrwürmer wie „Mamma Mia“, „Fernando“, „Money, Money, Money“ oder „Voulez-vous“ zu hören sein. In Videoaufzeichnungen erzählen zwischendurch immer mal wieder einzelne Sängern von ihrer Beziehung zur 70er-Jahre-Band, Moderator Wim Heusch gibt den Zuhörern Einblicke in die historische und musikalische Entstehung der Lieder.

„Die Reihenfolge der Stücke baut aufeinander auf. Jeder Song ist autobiografisch und wurde in einer bestimmten Lebenssituation von Abba komponiert und geschrieben“, erzählt Olivia Eckhardt-Gehlen, zuständig für Skript, Regie und Filmrealisation. Das Projekt des Gesangvereins fällt mit dem kleinen Comeback der Original-Band zusammen, die jetzt zum ersten Mal nach 36 Jahren wieder zwei neue Songs im Studio eingespielt hat. „Daher passt unsere Chorshow auch so gut. In diesem Jahr wollten wir explizit unsere Show einer einzigen Band widmen“, erläuterte Eckhardt-Gehlen.

Hype um Abba in den 70er Jahren

Die Musik – geschrieben für vier Sänger – hat Alfons Gehlen neu arrangiert und für den Chor umgeschrieben. Einig sind sich die Sänger, dass Inhalt und Rhythmus der Lieder ihre Zeitlosigkeit ausmachen, sodass sie bis heute eine große Fangemeinde haben. So auch in Rheinbach, denn auch dort waren die Karten für beide Konzerte schnell verkauft.

„Durch die Musik erlebe ich meine Jugend noch einmal“, sagt Mariele Gerstenmeier (67), die den Hype um Abba in den 70er Jahren als Mitzwanzigerin erlebte. Dem stimmen Hannelore Holzem (70) und Ulrike Immenkötter (69) unisono zu. „Gesangstechnisch sind die Lieder schwer. Denn bei vielen Stücken gibt es keine Chorversion“, so Gerstenmeier. Ihre jeweiligen stimmlichen Parts haben die begeisterten Sänger mit entsprechenden Übungs-CDs zu Hause einstudieren können. So auch Christof Fey (53), der die Bass-Stimme auf seiner täglichen Fahrt zur Arbeit im Auto immer wieder gehört und nachgesungen hat. „Früher hätte ich mir keine Abba-Musik gekauft. Heute höre ich die Musik richtig gerne“, hat der Euskirchener festgestellt.

Ein wenig original Abba-Feeling wird bei den Zuhörern mit der kleinen Abba-Gruppe aufkommen. Denn mit den golddurchwirkten Jacken lassen Jessica Euskirchen, Jasmin Heubes, Claudia Heusch und Rita Reitz-Burbach den Glitzerstil der Schweden aufleben. „Damit möchten wir Abba wieder ein wenig auferstehen lassen“, so Eckhardt-Gehlen, die als Vorsitzende des Chores das Thema der diesjährigen Show initiiert hat.

Und sie betont, dass wir „als moderner Chor nicht die Band imitieren, sondern das Gefühl von damals in die heutige Zeit transportieren wollen“. Alle zwei Jahre bringen die Queckenberger eine thematische Show auf die Bühne. So feierten sie große Erfolge mit „Best of Eurovision Song Contest“ (2016), „Voices Meet Movie“ (2014) und der „Chorrevue“ (2012).

Restkarten zu 17 Euro, ermäßigt zehn Euro, gibt es in der Buchhandlung Kayser, Hauptstraße 28, und bei Herbert Strang unter 01 77/7 95 02 61. Wer keine Tickets mehr bekommt, kann jetzt schon Karten für die Aufführungen am Samstag (19 Uhr) und Sonntag (17 Uhr), 22,/23. September, erwerben. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Showbeginn.