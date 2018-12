Kontrollen der Polizei

Rheinbach. Immer wieder überqueren Personen verbotenerweise die Gleise an der Haltestelle Rheinbach Römerkanal. Die Polizei zeigte nun Präsenz vor Ort, klärte auf und erwischte zwei Reisende.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2018

Da am Haltepunkt Rheinbach Römerkanal immer wieder Personen die Gleise überqueren und sich so in Lebensgefahr bringen, hat die Bundespolizei nun Kontrollen durchgeführt. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, führten die Beamten am Dienstag- und Mittwochmorgen Gespräche mit den Reisenden, um sie für die Gefahr zu sensibilisieren.

Die Anwesenheit der Polizisten zeigte eigenen Angaben zufolge Wirkung, da "lediglich zwei Reisende" in der Zeit die Gleise auf verbotene Weise überquerten. Ein Mann mit Kopfhörern sowie eine Frau mit Rückenschmerzen ignorierten die Anwesenheit der Polizisten und nutzten die Abkürzung. Beide mussten ein Verwarngeld von 25 Euro zahlen.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit den Kontrollen noch einmal darauf hin, dass die Gleise nicht überschritten werden dürfen.