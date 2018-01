Lebendige Freundschaft

RHEINBACH. Seit 48 Jahren gibt es eine lebendige Partnerschaft zwischen Rheinbach und Villeneuve-lès-Avignon. Gepflegt wird sie mit gegenseitigen Besuchen und Aktivitäten. Mit Schüleraustauschen wird auch jungen Leuten die Idee Europas nähergebracht.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 14.01.2018

Mit einer traurigen Nachricht hat für die Partnerschaftsvereinigung Villeneuve-lès-Avignon-Rheinbach das neue Jahr begonnen: Kassenwart Peter Eschweiler starb plötzlich und unerwartet. Eschweiler habe als sehr engagiertes Vorstandsmitglied seine guten Ideen tatkräftig umgesetzt und sein freundliches, den Menschen zugewandtes Wesen werde in Erinnerung bleiben, sagte die Vorsitzende Hedwig Schmitt-Wojcik beim Neujahrsempfang.

Zu den Aktivitäten im vergangenen 48. Jahr des Bestehens der Partnerschaft zählten regelmäßige Boule-Nachmittage im Waldhotel, die Maibowle, Weinabende zur Kirmes, ein Besuch aus Villeneuve in Rheinbach und eine deutsch-französische Wanderwoche in der Bretagne.

Besonders am Herzen liegt der Vereinigung aber die Jugendarbeit. So gab es im vergangenen Jahr wieder einen Schüleraustausch zwischen dem Collège Le Mourion in Villeneuve und der Tomburg-Realschule Rheinbach. Für das Jahr 2018 stehen neben den regelmäßigen Angeboten besondere Höhepunkte an: vom 24. Februar bis 2. März der deutsch-französische Ballett-Austausch zwischen der Ballettabteilung des RTV Rheinbach und dem Conservatoire de Danse in Villeneuve-lès-Avignon, die Bürgerfahrt von Rheinbach nach Villeneuve in den Pfingstferien (22. bis 27. Mai) und die deutsch-französische Wanderwoche im Saarland (1. bis 8. September). Vom 7. bis 14. März fahren Schüler der Rheinbacher Gesamtschule zum Austausch mit Schülern des Collège le Mourion nach Villeneuve, der Gegenbesuch in Rheinbach ist für Dezember geplant.

Im Jahr 2019 steht dann das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaftsvereinigung an, das am langen Wochenende an Christi Himmelfahrt (29. Mai bis 2. Juni 2019) gefeiert werden soll.