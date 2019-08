Rheinbach. Die Polizei hat in Rheinbach eine 49-jährige Autofahrerin angehalten, die unter Alkoholeinfluss stand. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sie in ihre Auto gestiegen war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2019

Am Mittwochabend wurde ein 49-jährige Autofahrerin, die unter Alkoholeinfluss stand, von der Polizei angehalten. Wie die Polizei berichtet hatte ein Zeuge gemeldet, dass eine Frau, die betrunken zu sein schien, in ihr Auto in Rheinbach gestiegen war.

Die Beamten entdeckten das Auto auf der Bonner Straße und hielten die Frau an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Die 49-Jährige musste ihren Führerschein abgeben.