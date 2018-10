SEK-Einsatz in Rheinbach und Buschhoven

Rheinbach/Swisttal. Bei Ermittlungen im Rocker-Milieu führen die Spuren auch nach Rheinbach und Swisttal. Dort wurde ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Montagmorgen fündig.

Beim Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei in Rheinbach, Swisttal-Buschhoven und Pulheim sind am Montagmorgen zwei Männer vorläufig festgenommen worden.

Sie werden laut Sebastian Buß, Pressesprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, im Polizeipräsidium Bonn „erkennungsdienstlich behandelt“ und kommen dann wieder auf freien Fuß. Haftbefehle seien nicht erlassen worden.

Nach Informationen des General-Anzeigers ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen steuerlicher Sachverhalte. Die beiden Männer sollen dem Rocker-Milieu angehören.

Der Einsatz begann am Morgen kurz vor 5 Uhr. „Es wurde nicht geklingelt, die Tür wurde robust geöffnet“, beschreibt Buß den Einsatz in einer Wohnung an der Bahnhofstraße in Rheinbach. Der 53-Jährige ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

In der Wohnung stellte die Polizei während der fünfstündigen Durchsuchung laut Buß „umfangreiches Beweismaterial“ sicher. In der Wohnung eines Verdächtigen in Buschhoven fanden die Beamten auch ein Gewehr der Marke Kalaschnikow.