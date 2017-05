Glosse: Piraten entern Freizeitpark

Rheinbach. Piraten in orangen Sicherheitswesten mit der Aufschrift „Betriebshof der Stadt Rheinbach“ machten den Spielplatz im Freizeitpark Rheinbach unsicher und installierten ein großes Spielschiff.

Offenbar haben sich Piraten der auf dem Spielplatz im Freizeitpark Rheinbach befindlichen Grubenbahn bemächtigt, um mit einem prächtigen Spielschiff anlegen zu können. Augenzeugen berichten, dass die fleißigen Seeräuber dabei orangefarbene Sicherheitsjacken mit der Aufschrift „Betriebshof der Stadt Rheinbach“ trugen, während sie das Spielschiff klar zum Auslaufen machten.

Keine Frage: Das Berufsbild des Piraten ist momentan schwer angesagt. Die vier „Fluch der Karibik“-Filme spielten seit 2003 insgesamt umgerechnet 3,4 Milliarden Euro ein, der fünfte Teil von „Pirates of The Caribbean“ kommt am 25. Mai in die deutschen Kinos. Weitaus populärer als die Filmmusik von Hans Zimmer und Klaus Badelt, der übrigens aus Bad Bodendorf stammt, ist bei uns in der Region aber das Lied „Pirate“ von Kasalla. Die erste Zeile des karnevalistischen Gassenhauers dürfte jetzt – mitten im Mai – verstärkt rund um den Rheinbacher Freizeitpark zu hören sein: „Et weed verzällt se han ne Scheff jesinn“.

Um nicht die Stadtschatztruhe von Schatzstadtsäckelwart Walter Kohlosser plündern zu müssen, legten sich die Oranje-Piraten übrigens mächtig ins Zeug, um dem Kämmerer das ein oder andere Goldstück zu sparen.

Aus dem Rathaus, dem Hauptquartier der orangefarbenen Schiffsbauer, ist zu hören, dass das neue Schiff über allerlei Erweiterungsmöglichkeiten verfügt. So könnte es nachträglich beispielsweise mit einer Rutsche oder eine Kletterwand ausgestattet werden. Falls Vereine, Gruppen oder Privatpersonen diesbezüglich noch ein paar Penunzen in der Schatztruhe horten, können sie die Stadtverwaltung Rheinbach, beim Sachgebiet Sport, Frau Lanvers, 0 22 26/91 76 40, ansteuern. Wer vor der Tür steht, macht seinen Spendenwunsch am besten kenntlich mit: „Heyo!! Hey Hey Ho! Heyo!! Hey Hey Ho!“