Filetstück in der Innenstadt

Die Firma BPD (Bouwfonds Property Development) ist ein reiner Wohnungsbau-Entwickler mit 70 Jahren Tradition, der aus den Niederlanden stammt. Das Unternehmen hat sich nach eigener Darstellung die „Gestaltung lebendiger Räume“ zur Aufgabe gemacht und bislang mehr als 320.000 Wohnungen und Häuser für mehr als eine Million Menschen gebaut. Die 100prozentige Tochter der niederländischen Rabobank verfügt über 30 Niederlassungen in Europa und hat seinen deutschen Sitz in Frankfurt/Main sowie Zweigstellen unter anderem in Köln, Hamburg und Berlin. In der Region entwickelt BPD auch Projekte in Königswinter und Brühl.

Der aus sieben Wettbewerbern ausgewählte Entwurf von Astoc Architects (Köln) ist noch bis zum 21. Juni im Rathaus zu besichtigen. Auf dessen Basis wird die Stadt ein Verfahren für einen Bebauung einleiten, der schon im September in Kraft treten soll. Danach wird BDP voraussichtlich im Sommer 2020 die Bauanträge für das Pallottigelände einreichen. Bürgermeister Stefan Raetz kündigte an, dass die ersten Wohnungen im Jahr 2021 bezogen werden könnten.