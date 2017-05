Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Weil ein Mann in Rheinbach Ostereier von seinem Balkon warf und Autofahrer damit traf, erwartet diesen nun ein Strafverfahren.

Rheinbach. Einen kuriosen Einsatz meldet die Polizei an der Aachener Straße in Rheinbach. Dort flogen Ostereier auf die Insassen eines Cabrios - manche waren offenbar hart gekocht. Der Beifahrer des Wagens verletzte sich an der Hand. Der Werfer fand die Aktion offenbar witzig.

An einen solch denkwürdigen Einsatz konnten sich selbst die erfahrenen Polizeibeamten nicht erinnern. Sie mussten am späten Freitagabend einem 41-jährigen Rheinbacher eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung verpassen. Doch der Reihe nach.

Laut Polizeibericht war ein 20-jähriger Rheinbacher am Freitag gegen 23 Uhr mit seinem Cabrio auf der Aachener Straße vom Bahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs. Er hatte das Verdeck geöffnet und genoss mit seinem 18-jährigen Beifahrer den lauen Frühlingsabend.

Plötzlich wurden das Auto und auch der Mitfahrer wie aus heiterem Himmel von mehreren hart gekochten, bunten Eiern getroffen. Die Treffer waren so heftig, dass der Lack des Autos beschädigt wurde. Der 18-Jährige wurde von einem Wurfgeschoss am Handrücken erwischt.

Mehrere Zeugen konnten den hinzugerufenen Rheinbacher Polizisten berichten, dass die Eier von einem Balkon im dritten Stock eines Wohnhauses geworfen worden waren. Dort hatten sie einen Mann beobachtet, der die Ostereier auf diese eigenwillige Art und Weise entsorgte.

Der Mann bekam später von den Beamten Besuch. Wenn der 41-Jährige bis dahin noch gedacht hatte, eine witzige Verwendung für die überzähligen Eier gefunden zu haben, verging ihm wenig später das Lachen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eröffnet.