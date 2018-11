Feuerwehreinsatz in Sürst

In einem Fachwerkhaus in Rheinbach-Sürst hat ein Ofen durch zu starke Hitze die Wand verkohlen lassen.

In einem Fachwerkhaus in Rheinbach-Sürst hat ein Ofen durch zu starke Hitze die Wand verkohlen lassen.

In einem Fachwerkhaus in Rheinbach-Sürst hat ein Ofen durch zu starke Hitze die Wand verkohlen lassen.

Feuerwehrkräfte untersuchen die Brandstelle nachdem ein Ofen in einem Fachwerkhaus in Rheinbach-Sürst die Wand verkohlt hatte.

In einem Fachwerkhaus in Rheinbach-Sürst hat ein Ofen durch zu starke Hitze die Wand verkohlen lassen.

In einem Fachwerkhaus in Rheinbach-Sürst hat ein Ofen durch zu starke Hitze die Wand verkohlen lassen.

Rheinbach. Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Rheinbach wegen Rauchentwicklung in einem Fachwerkhaus in Sürst alarmiert. Dort angekommen konnten die Einsatzkräfte aber kein Feuer finden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2018

Weil der Bewohner von Rauchmeldern geweckt wurde und dichten Rauch in und um sein Fachwerkhaus im zu Rheinbach gehörenden Dorf Sürst bemerkt hatte, wurde am Freitagmorgen um 5:45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Nach erster Untersuchung des Hauses konnten die Einsatzkräfte aber keinen direkten Brand feststellen.

Um die genaue Ursache des Rauchs zu ermitteln und diese zu bekämpfen, mussten die Feuerwehrleute daraufhin einige Gefache des Hauses herausstemmen. Außerdem wurden die Zwischendecken aufgebrochen. Diese Untersuchung ergab einen Brand im Kachelofen, dessen Rauch durch die Ritzen der Gefache nach außen gezogen war. Die Löscharbeiten wurden bereits beendet, jedoch sind noch einzelne Einsatzkräfte vor Ort, um das Haus nach weiteren Brandnestern abzusuchen.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Stadtbrandinspektor Jörg Kirchhartz stufte das Gebäude nach dem Einsatz zwar als "bewohnbar, jedoch sehr renovierungsbedürftig" ein. Insgesamt waren 45 Rettungskräfte der Feuerwehr im Einsatz. Zwischenzeitlich musste die L120 voll gesperrt werden.