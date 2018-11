Feuerwehreinsatz in Sürst

In einem Fachwerkhaus in Rheinbach-Sürst hat ein Ofen durch zu starke Hitze die Wand verkohlen lassen.

Feuerwehrkräfte untersuchen die Brandstelle nachdem ein Ofen in einem Fachwerkhaus in Rheinbach-Sürst die Wand verkohlt hatte.

Rheinbach. Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Rheinbach wegen Rauchentwicklung in einem Fachwerkhaus in Sürst alarmiert. Dort angekommen konnten die Einsatzkräfte aber kein Feuer finden.

Weil Anwohner dichten Rauch in und um ein Fachwerkhaus im zu Rheinbach gehörenden Dorf Sürst bemerkt hatten, wurde am Freitagmorgen um 5:45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Nach erster Untersuchung des Hauses konnten die Einsatzkräfte aber keinen direkten Brand feststellen. Daraufhin wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um die genaue Ursache des Rauchs zu ermitteln. Diese Untersuchung ergab eine übermäßige Hitzeentwicklung im Bereich eines Ofens im Haus. Die hatte offenbar die Bausubstanz und die Isolierung des Fachwerkhauses so stark erhitzt, dass diese anfingen zu verkohlen.

Die Feuerwehr stemmte daraufhin die Wand hinter dem Ofen auf, um an die Stelle der Rauchentwicklung zu gelangen und diese anschließend zu löschen. Die Löscharbeiten wurden bereits beendet, jedoch sind noch einzelne Einsatzkräfte vor Ort, um das Haus nach weiteren Brandnestern abzusuchen. Zwischenzeitig musste die L120 gesperrt werden.