Auf einem Feld in Rheinbach haben sich am Donnerstagabend neun Störche niedergelassen.

Auf einem Feld in Rheinbach haben sich am Donnerstagabend neun Störche niedergelassen.

Auf einem Feld in Rheinbach haben sich am Donnerstagabend neun Störche niedergelassen.

Auf einem Feld in Rheinbach haben sich am Donnerstagabend neun Störche niedergelassen.

Auf einem Feld in Rheinbach haben sich am Donnerstagabend neun Störche niedergelassen.

Rheinbach. Auf einem Feld in Rheinbach haben sich am Donnerstagabend neun Störche niedergelassen. Augenscheinlich waren sie auf der Suche nach Nahrung.

Von Axel Vogel, 31.08.2017

Ein seltener Anblick bot sich am heutigen Abend auf einem Feld im Bereich der B 266 und der L 113 bei Oberdrees. Insgesamt neun Störche hatten eine Rast eingelegt und streiften ganz gemächlich das Feld nach Nahrung ab.

Möglicherweise war die Vogelschar schon auf der Durchreise in Richtung Süden. Auch ließen sich die Tiere nicht von zahlreichen Autofahrern stören, die ob des Naturschauspiels spontan anhielten, um eine Foto mit dem Handy zu machen. "So was bekommt ja auch nicht alle Tage zu sehen“, staunte eine Autofahrerin.