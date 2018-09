Traktor-Anhänger kippt in Swisttal um

In Heimerzheim ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Swittal. Neun Männer sind am Sonntagmittag bei einer Traktorfahrt in Swisttal-Heimerzheim schwer verletzt worden. In einem Kreisel kam es zum Sturz eines Anhängers. Zehn weitere Männer wurden leicht verletzt.

Von Joshua Bung, Christoph Meurer, 16.09.2018

Am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr war ein 18-jähriger Traktor-Fahrer mit seinem Gespann im Rahmen einer Junggesellenausfahrt in Heimerzheim im Kreisverkehr am Metternicher Weg/L163 unterwegs. Auf dem Anhänger seines Gespanns befanden sich nach Angaben der Polizei 19 ungesicherte Männer.

Nachdem der Fahrer mehrere Runden im Kreisverkehr gefahren war, kippte das Gespann nach rechts um, so dass die Mitfahrer allesamt vom Anhänger fielen und in Richtung Straße stürzten.

Ein Mann wurde dabei schwerst verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Rettungskräfte nicht. Acht Männer zogen sich darüber hinaus schwere, zehn weitere Männer leichte Verletzungen zu. Der 18-jährige Traktor-Fahrer erlitt einen Schock.

Der Kreisverkehr wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die übrigen Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur psychologischen Betreuung der Verletzten und Angehörigen wurden Notfallseelsorger eingesetzt. Das Traktorgespann wurde sichergestellt.

Das Unglück ereignete sich im Zuge des Junggesellenfestes, das noch bis Montag in Heimerzheim stattfindet. Wie der Heimerzheimer Junggesellenverein (JGV) "Fidelitas" auf seiner Facebookseite mitteilt, handelt es sich bei den Verunglückten um Mitglieder des JGV aus Bornheim-Walberberg.

Infolge des Unfalls haben die Heimerzheimer Junggesellen entschieden, den geplanten Festumzug abzusagen. Alle weiteren Programmpunkte sollen laut der Meldung auf Facebook wie gewohnt stattfinden.