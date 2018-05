Geplantes Zentrallager der Post

DHL-Neubbau im Industriegebiet Wolpersacker in Rheinbach nimmt Gestalt an.

Rheinbach. In dem neuen Gewerbegebiet an der L158 zwischen Meckenheim und Rheinbach sowie mit Panoramablick auf die Tomburg investiert die Post-Sparte DHL Supply Chain einen zweistelligen Millionenbetrag in ein Logistikzentrum.

Auf dem Rheinbacher Wolbersacker wächst die erste Gewerbeansiedlung in die Höhe: In dem neuen Gewerbegebiet an der L 158 zwischen Meckenheim und Rheinbach sowie mit Panoramablick auf die Tomburg investiert die Post-Sparte DHL Supply Chain einen zweistelligen Millionenbetrag, um auf dem Gelände ein Distributionszentrum mit 35.000 Quadratmetern Nutzfläche zu realisieren.

Langfristig wird DHL bis zu 200 Menschen in dem Rheinbacher Zentrallager beschäftigen. Und: Alleine in diesem Jahr investiert die Stadt Rheinbach 6,9 Millionen Euro in die Erschließung der Gewerbeflächen, welche die Kommune jahrelang für eine mögliche Umsiedlung von Haribo vorgehalten hatte. Haribo ist bekanntlich auf die Grafschaft gezogen.

Auf einem 3,5 Hektar großen Grundstück, nur wenige Meter von der A 61-Ausfahrt Rheinbach entfernt, soll das Logistikzentrum entstehen. Ende September vergangenen Jahres hatte das Bonner DAX-Unternehmen mitgeteilt, dass auf dem lange Jahre für die mögliche Umsiedlung von Haribo reservierten Grundstücken das neue Distributionszentrum gebaut wird (der GA berichtete).

Hintergrund: Der Bonner Süßwarenriese hatte sich nach langer Suche für einen Neubau im rheinland-pfälzischen Grafschaft-Ringen entschieden. In dem neuen Logistikzentrum plant DHL, für den auch in Bonn ansässigen Elektronikkonzern Eaton Waren zu lagern und in ganz Westeuropa zu verteilen. Laut DHL wird das Distributionszentrum bis zu 200 Mitarbeiter beschäftigen. Der neue Standort ersetzt übrigens das bisherige Logistikzentrum von Eaton in Meckenheim. Die dortigen Mitarbeiter sollen im Zuge eines sogenannten Betriebsübergangs zu DHL wechseln, erklärte der Bonner Logistikriese.

Eaton stößt in Meckenheim an Kapazitätsgrenzen

Bis das neue Distributionszentrum in Rheinbach voll funktionsfähig sein wird, wird Eaton weiterhin den Standort in Meckenheim nutzen. Das Eaton-Logistikzentrum verlässt Meckenheim, da es nach Unternehmensangaben am dortigen Standort an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Von den 152 Mitarbeitern in Meckenheim sind einige an den Standort Bonn gewechselt. Wenige Mitarbeiter seien befristet beschäftigt oder gingen 2018 in den Ruhestand. Die Sprecherin schätzt die Zahl der Mitarbeiter, die zu DHL übergehen werden, auf 130 bis 140.

Mit der Erschließung des Areals auf dem Wolbersacker hat die Stadt Rheinbach Anfang des Jahres begonnen. Die Verlegung von Kanalrohren schlägt fürs Haushaltsjahr 2018 mit rund einer Million Euro zu Buche, der Bau der Baustraße, die später Grundlage für die Zufahrt zum Gewerbegebiet Wolbersacker sein soll, ist mit 255 000 Euro taxiert.

Der 55 Hektar große Wolbersacker erstreckt sich von der Meckenheimer Straße und der dortigen Bahnhaltestelle Rheinbach-Römerkanal bis zum Kreisel von B 266 und L 471, die nach Wormersdorf führt.