Platz für 100 Lernende

Seit 1979 betrieb der Verein von Freunden und Förderern der Staatlichen Glasfachschule NRW ein Jugendwohnheim am Ölmühlenweg in Rheinbach mit dem Zweck, die gemäß Erlass des Kultusministers zur Blockbeschulung in Rheinbach verpflichteten Auszubildenden während ihrer Berufsschulpflicht in Rheinbach unterzubringen und zu verpflegen. Angemietet wurde dazu ein Haus des Caritas-Verbandes, das sich in direkter Nachbarschaft des Rheinbacher Waldhotels befand. In dem Haus waren 68 Jugendliche untergebracht.

Da es allerdings häufig mehr als 68 Schüler waren, mussten einzelne Azubis im benachbarten Waldhotel oder anderen Gasthäusern untergebracht werden. Im Zuge der Heimaufsicht bezeichnete das Landesjugendamt im Jahr 1991 die Zustände im Wohnheim als „unzumutbar“ und „nicht jugendgerecht“.

Die Folge: 1992 entstand eine Trägergesellschaft, die ein Jugendwohnheim in unmittelbarer Nähe zur Glasfachschule betreiben sollte. Für 8,86 Millionen Mark entstand der heutige Bau, der am 1. Januar 1997 seinen Betrieb aufnahm und die Möglichkeit bot, 78 Schülerinnen und Schüler in 39 Doppelzimmern unterzubringen. Jedes Zimmer verfügt über eine eigene Nasszelle. Seit Sommer 2018 liegt die Kapazität bei 100 Bewohnern. Zehn Mitarbeiter beschäftigt das Jugendwohnheim, darunter drei Erzieher. Seit 1. Januar 2019 hat Daniel Hendricks die Wohnheimküche gepachtet und versorgt alle Gäste mit Vollverpflegung. Er bietet auch Catering für Veranstaltungen im Haus, im benachbarten Glaspavillon und in externen Lokalitäten.