Open-Air Kino

RHEINBACH. Noch bis Donnerstag laufen im Innenhof der Sankt-Martin-Schule jeden Abend Filme unter freiem Himmel auf einer sieben mal drei Meter großen Leinwand.

Von Axel Vogel, 21.08.2017

Mit einem cineastischen Leckerbissen startete am Samstagabend das zweite Rheinbacher Sommerkino: In Sichtweite des illuminierten Hexenturms bekamen zahlreiche Besucher im Innenhof der Sankt-Martin-Grundschule die skurrile schwedische Krimikomödie „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ aus dem Jahr 2013 zu sehen.

Noch bis Donnerstag, 24. August, lädt die Bürgerstiftung „Wir für Rheinbach“ zu einer Reihe weiterer Kinoabende vor der sieben mal drei Meter großen Cinemascope-Leinwand ein. Am Montag, 21. August, steht die britische Komödie „Best Exotic Marigold Hotel“ auf dem Programm, am Dienstag, 22. August, die deutsche Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“, am Mittwoch, 23. August, „Almanya – Willkommen in Deutschland“ und am Donnerstag, 24. August, „Lucky Loser – Ein Sommer in der Bredouille“.

Einlass ist jeweils um 20.30 Uhr, Karten kosten acht Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung Kayser und dem Tui-Reisebüro im Raiffeisenhaus sowie zehn Euro an der Abendkasse.