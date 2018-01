RHEINBACH. Raus an die frische Luft heißt es beim Eifel- und Heimatverein Rheinbach. Und dabei wird nicht nur gewandert. Das neue Jahresprogramm des Vereins ist eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 16.01.2018

Selbst überrascht waren die Aktiven des Eifel- und Heimatvereins Rheinbach angesichts der Zahl von 3140 Teilnehmern an ihren insgesamt 170 Veranstaltungen im Jahr 2017. „Wir haben im vergangenen Jahr mehr als 3000 Leute bewegt. Das ist eine enorme Zahl von Menschen, die unser Programm angenommen haben“, freute sich der Vereinsvorsitzende Heinz Kessel.

Allein an den vielen Veranstaltungen im Rahmen des Kinder-, Jugend- und Familienprogramms hatten knapp über tausend Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilgenommen. An den Wanderungen nahmen 504 Kinder und 340 Erwachsene teil, hinzukommen die Teilnehmer an den vielfältigen Workshops und Wochenendveranstaltungen, wie Jugendwartin Barbara Wüst sagte. Besonders hob sie hervor, dass in das Team der Jugend- und Familienabteilung inzwischen neben neun Erwachsenenauch schon zehn Jugendliche eingebunden sind, die fast alle bereits die JuLeiCa (Jugendleiter-Card) erworben haben.

Für das Jahr 2018 kündigte sie ein Programm mit einer Mischung von Altbewährtem und Neuem an. Wobei einige der Veranstaltungen schon einen Tag nach Erscheinen des neuen Jahresprogramms ausgebucht waren, wie die Nacht im Kölner Zoo im Juni und die Segeltour auf dem Ijsselmeer im Juli.

Überraschungswanderung im Nationalpark Eifel

Fortgesetzt wird die im vergangenen Jahr erstmals erfolgreich eingeführte „fiction in the forest“ für Jugendliche ab elf Jahren, bei der an Stationen im Wald Bücher in Szene gesetzt werden und der Wald so zur Freilichtbühne wird (Samstag, 29. September). „Unser Geheimrezept: Jugend für Jugend, so funktioniert auch in diesem Alter Lesen und Wandern wunderbar“, so die Jugendwartin. Auf dem Programm stehen unter anderem auch ein Workshop zur Raketentechnologie (Sonntag, 18. Februar), ein Workshop zum Bau von Styroporgleitern (Samstag, 21. April), alte und neue Kinderspiele im Wald (Samstag, 10. März), eine Fledermaus-Exkursion (Samstag, 30. Juni), ein Besuch beim Imker (Montag, 16. Juli), ein Workshop „Schnitzen und Feuer machen“ (Samstag, 6. Oktober) sowie eine Halloween-Erlebnisnacht mit Übernachtung im Eifelhaus (Samstag auf Sonntag, 27./ 28. Oktober).

Wanderwart Rolf Bähr freute sich über den Zuwachs an geschulten Wanderführern auf nun insgesamt 19, die die insgesamt 56 Einzelwanderungen im Jahr 2018 ermöglichen. Mehrtageswanderung führen nach La Palma (18. bis 25. April) und zur deutsch-französischen Wanderwoche an die Saarschleife (1. bis 8. September). Neben den regelmäßigen Wanderungen jeden zweiten Donnerstag sind unter anderem eine Wanderung „Auf den Höhen zwischen Vischel- und Sahrbach“ (Sonntag, 28. Januar), die Wanderung „Loofe un fiere“ am Karnevalssonntag, 11. Februar, nach dem gemeinsamen Frühstück zum Karnevalszug nach Oberdrees oder eine „Überraschungswanderung im Nationalpark Eifel“ (Sonntag, 13. Mai) geplant.

Regelmäßig angeboten werden auch Radwanderungen, die nach der Eröffnung der Radwandersaison am Mittwoch, 11. April, wieder auf attraktiven Strecken zu verschiedenen Zielen in der Umgebung führen, zum Beispiel „Kirchen und Kapellen im Eifelvorland“ über Schweinheim nach Flamersheim (Dienstag, 8. Mai).

Am Donnerstag, 10. Mai, veranstaltet der Eifel- und Heimatverein das 37. Fest auf dem Beuelskopf. Der Jahresausflug führt am Sonntag, 8. Juli, mit dem Bus ins Neanderthal. Den Deutschen Wandertag besucht die Ortsgruppe vom 13. bis 19. August. Am Sonntag, 26. August, findet der Rheinbacher Wandertag statt. Auch Rundgänge mit dem Nachtwächter stehen wieder auf dem Programm.

www.eifelverein-rheinbach.de