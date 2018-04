Motorradfahrer flüchtete

Rheinbach. Am Donnerstagabend ist in Rheinbach eine 16-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein Motorradfahrer erfasste sie und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Eine 16-Jährige ist am Donnerstag gegen 20.15 in Rheinbach von einem Motorradfahrer erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schob die Jugendliche ihr Fahrrad auf der Straße "Am Getreidespeicher", als der Motorradfahrer sie anfuhr. In Höhe eines links zur Bahnunterführung abzweigenden Fuß- und Radweges kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall wurden beide Beteiligten verletzt, die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Um unerkannt zu bleiben, riss der Motorradfahrer laut Zeugenangaben nach dem Zusammenstoß sein Kennzeichen ab und flüchtete zu Fuß. Wenig später konnte die Polizei seine Identität ermitteln. Beamte fanden den 24-Jährigen gegen 22.20 Uhr in seiner Bonner Wohnung und brachten ihn auf die Wache. Nach einer Erstversorgung im Krankenhaus wurde der Mann festgenommen. Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.

Unfall mit Motorrad und Fahrrad in Rheinbach

Foto: Ulrich Felsmann Eine 16-Jährige wurde in Rheinbach von einem Motorrad erfasst.

Da es keine Augenzeugen gibt, ist der Unfallhergang noch unklar. Ein Sachverständiger rekonstruiert diesen nun. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Motorradfahrer aber wohl zu schnell.

Möglich Zeugen werden gebeten, sich unter 0228/150 bei der Bonner Polizei zu melden.