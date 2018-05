Kultur in Rheinbach

Rheinbach. Angie und Erich Marschall geben die Leitung der Rheinbacher Veranstaltungsreihe nach 13 Jahren ab. Maria Jansen (27) übernimmt und sichert damit den Bestand der beliebten Reihe.

Von welchem Gefühl Erich Marschall am späten Abend des 31. Augusts, einem Freitag, übermannt werden wird, darüber möchte sich der 69-Jährige jetzt noch nicht den Kopf zerbrechen. Fest steht: Spät wird der Abend sein und die Musik von „After Midnight“ wird ihm noch wohlig im Ohr klingen, wenn er nach dem Konzert im Himmeroder Hof in Rheinbach die große Hoftüre aus schwerem Holz abschließt.

Seit 13 Jahren bringen Erich Marschall und seine Frau Angie mit „Kultur im Hof“ handgemachte Livemusik und literarische Leckerbissen unter freiem Himmel in den Himmeroder Hof. Die 13. Saison ist für die emsigen, ehrenamtlich agierenden Marschalls allerdings die letzte, berichten sie – nicht leichten Herzens – bei der Vorstellung des aktuellen Konzertprogramms am Dienstagmittag.

Aus einer fixen Idee und jeder Menge Enthusiasmus für live gespielte Musik unter freiem Himmel ist nicht weniger als ein Markenzeichen geworden: „Kultur im Hof ist weit über die Grenzen unserer Stadt bekannt und beliebt“, sagt Rheinbachs Bürgermeister Stefan Raetz „Viele kommen von weit her in den Himmeroder Hof, um die wirklich guten Bands mitzuerleben.“ Verlockend sind nicht nur die Bands, die Rock, Pop, Jazz, Country, Soul oder Folk zum Besten geben (siehe Kasten). Verlockend ist auch die Tatsache, dass der Eintritt bei Kultur im Hof stets kostenlos ist – allerdings gehen Zylinder herum. „Die Künstler treten sämtlich ohne feste Antrittsgage auf. Trotzdem sind für sie die Auftritte attraktiv wegen der besonderen familiären Atmosphäre“, so Raetz. Außerdem unterstützen Sponsoren die Veranstaltungen.

Die Frage, ob er mit spürbarer Wehmut in die „Abschiedstournee“ geht, die am Freitag, 1. Juni, um 19 Uhr mit dem Auftritt der Sunny Side Bigband im Himmeroder Hof beginnt, beantwortet Erich Marschall mit einem klaren „Ja“. Seine Frau und er träfen Entscheidungen immer gemeinsam. Und am Ende der vergangenen Saison hätten sich beide tief in die Augen geblickt und auf die Frage, ob sie die Organisation ein weiteres Jahr in Angriff nehmen wollten, beide mit Nein geantwortet, bekunden sie.

Erleichterung machte sich am Dienstag allerdings breit, als Angie und Erich Marschall berichten, dass ihre Entscheidung nicht das Aus für die beliebte Veranstaltungsreihe bedeutet: „Wir haben jemand mit Stallgeruch gefunden“, findet Erich Marschall. Die 27 Jahre alte Maria Jansen übernimmt das aufreibende Ehrenamt. Die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation arbeitet bei der Rheinbacher Eventagentur Evation, die seit Jahren für die Bewirtung der Zuhörer von Kultur im Hof verantwortlich zeichnet. „Ich kenne die Veranstaltungsreihe gut und möchte dazu beitragen, dass sie fortgesetzt wird“, sagte Maria Jansen im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Der Generationswechsel bedeute keineswegs, dass Kultur im Hof programmatisch Purzelbäume schlägt. „Wir wollen den Stil in jedem Fall beibehalten“, sagt die junge Frau, die wie die Marschalls als Organisationstalent gilt. Außerdem bleibe es beim Kostenloskonzept, versichert Jansen.

Mit Langeweile wollen Angie und Erich Marschall nach dem Saisonende von Kultur im Hof aber nichts zu tun haben. „Seit neun Jahren sind wir nicht mehr im Urlaub gewesen“, rechnet Angie Marschall vor und kündigt im selben Atemzug an, dass sich dies in diesem Jahr ändern soll. „Wir wollen nach Italien“, sagt sie. „Am liebsten mit dem Roller“, fügt ihr Mann hinzu.

20 Auftritte gibt es 2018 bei Kultur im Hof im Himmeroder Hof in Rheinbach zu erleben. Los geht es am Freitag, 1. Juni, 19 Uhr, mit dem Auftritt der Sunny Side Bigband der Musikschule der Musikschule Voreifel. Neu im Programm ist in diesem Jahr die Gruppe Any Colour, die am Freitag, 3. August, die Musik von Pink Floyd auf ihre eigene Weise, aber nah am Original spielen wird. Wieder mit dabei sind unter anderem MAM (15. Juni), Ganz & Gar (22. Juni) oder Heart & Soul (24. August). Ein Glanzlicht im Programm verspricht der Auftritt des Kabarettensembles Medden us dem Levve am Dienstag, 28. August, 19 Uhr, zu werden, das in Kooperation mit der Öffentlichen Bücherei St. Martin unter der Überschrift „Literatur im Takt“ auftritt.