Diebstahl in Rheinbach

Rheinbach. Gravierte Namensschilder von Verstorbenen haben Unbekannte auf dem Friedhof des Rheinbacher Ortsteils Wormersdorf entwendet. Die massiven Platten waren aus Bronze gefertigt.

Offenbar haben Metalldiebe sich auf dem Friedhof im Rheinbacher Ortsteil Wormersdorf zu schaffen gemacht: Wie ein Sprecher der Bonner Polizei am Dienstag auf GA-Anfrage bestätigte, entwendeten die Unbekannten drei massive Bronzeplatten an einem Urnenfeld des Friedhofes an der Ipplendorfer Straße. Der Diebstahl soll sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 25. Januar, am Abend und Freitag, 2. Februar, am Vormittag ereignet haben.

Auf den beiden jeweils 50 mal zehn Zentimeter sowie einer 50 mal 20 Zentimeter großen Bronzeplatten waren die Namen von Verstorbenen eingraviert. Hinweise auf die Täter gibt es noch nicht. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Bonner Polizei unter 02 28/1 50 melden.