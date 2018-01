31-Jähriger schwer verletzt

Rheinbach. Ein 20-jähriger Bewohner der Flüchtlingsunterkunft am Rheinbacher Schornbuschweg hat am späten Dienstagabend einen 31 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest und richtete eine Mordkommission ein.

Eskaliert ist am späten Dienstagabend ein zunächst verbaler Streit in der Rheinbacher Flüchtlingsunterkunft am Schornbuschweg. Wie die Polizei berichtet, waren ein 20 Jahre alter Bewohner und eine 31-Jähriger in der Unterkunft aneinandergeraten. Im Laufe des Disputs verletzte der 20-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer.

Der 31-Jährige kam nach der Erstversorgung mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Wie ein Sprecher der Polizei auf GA-Anfrage erklärte, schwebt der Asylsuchende nicht mehr in Lebensgefahr. Am Mittwoch befand er sich noch im Krankenhaus. Polizisten trafen den mutmaßlichen Täter noch am Abend in der Unterkunft an und nahmen ihn fest, außerdem stellten sie die Tatwaffe sicher. Die Polizei richtete „aufgrund der Gesamtumstände“ der Tat eine Mordkommission ein. Warum die beiden Männer in Streit geraten waren, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen. „Wir ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts“, sagte Karen Essig, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bonn, auf GA-Anfrage. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat ein Richter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Im August waren drei Bewohner aus Syrien in Streit geraten. Ein 34-Jähriger hatte einen 27 Jahre alten Mann mit heißem Wasser verbrüht. Grund des Konflikts waren unterschiedliche Ansichten zur Sauberkeit der gemeinsamen Küche.