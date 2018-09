Traktor-Anhänger kippt in Swisttal um

Swittal. Ein Mann ist am Sonntagmittag bei einer Traktorfahrt mit anderen Junggesellen in Swisttal-Heimerzheim schwer verletzt worden. In einem Kreisel kam es zum Sturz eines Anhängers. 13 weitere Männer wurden leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2018

In dem Traktor-Anhänger sollen am Sonntagmittag etwa 15 Junggesellen gesessen haben. Bei der Fahrt durch einen Kreisel am Rewe-Markt in Heimerzheim am Metternicher Weg kippte der Anhänger plötzlich zur Seite.

Ein Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Rettungskräfte nicht. Sechs Männer zogen sich darüber hinaus mittelschwere, sieben weitere Männer leichte Verletzungen zu.

Der Kreisel wurde von der Polizei während der Unfallaufnahme gesperrt.

