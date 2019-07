Fahrer überschlägt sich auf L493

Rheinbach. Bei einem Verkehrsunfall in Rheinbach wurde ein 24-Jähriger schwer verletzt. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. das sich überschlug.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.07.2019

Am Sonntag wurde ein 24-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Rheinbach-Loch schwer verletzt. Laut Polizeiangaben verlor der 24-Jährige Fahrer auf der Landstraße 493 in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Die Ursache soll eine zu hohe Geschwindigkeit bei einer feuchten Straße gewesen sein.

Der schwer verletzte Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.