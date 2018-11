Rettungseinsatz bei Möbelunternehmen

In Rheinbach ist ein Mitarbeiter eines Möbelunternehmens in eine Verpackungsmaschine geraten.

Rheinbach. In einer Schreinerei im Gewerbepark Rheinbach ist ein Mitarbeiter am Freitagmorgen bei laufendem Betrieb in eine Maschine geraten und verletzt worden. Der Arbeitsschutz ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2018

In der Produktionsstätte eines Möbelunternehmens in der Industriestraße in Rheinbach ist am Freitagmorgen ein Mann in eine Maschine geraten und schwer verletzt worden.

Nach Informationen des General-Anzeigers arbeitete der Mann an einer Verpackungsmaschine, als er mit der Hand von dem Gerät erfasst wurde. Glücklicherweise konnte die eintreffende Feuerwehr den Verunglückten binnen zehn Minuten aus der Maschine befreien. Erste Meldungen, wonach der Arbeiter bei dem Unfall die Hand verloren habe, konnte die Polizei nicht bestätigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei wurde die Maschine stillgelegt. Der Arbeitsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.