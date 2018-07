Ärztliche Versorgung

Rheinbach. Die chirurgische Praxis von Dr. Gabriele Grabolle und Wolfgang Mehlen an der Rheinbacher Gerbergasse ist jetzt Teil des Medizinischen Versorgungszentrums der Malteser im früheren Rheinbacher Krankenhaus.

Die Malteser vergrößern ihr Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Rheinbach: Die Chirurgische Praxis von Dr. Gabriele Grabolle und Wolfgang Mehlen an der Rheinbacher Gerbergasse ist jetzt Teil des Medizinischen Versorgungszentrums der Malteser im früheren Rheinbacher Krankenhaus. Die Malteser übernehmen nicht nur die Trägerschaft, das Gebäude, in dem sich die Praxis seit April 2016 befindet, gehört der Malteser Medizinisches Versorgungszentrum Bonn, einer gemeinnützigen GmbH.

Hintergrund: Medizinische Versorgungszentren sind eine Sonderform der ambulanten ärztlichen Versorgung, die bereits 2003 in Deutschland eingeführt wurde. „Wir freuen uns, für unsere Patienten weiterhin tätig zu sein – in sehr kollegialer Zusammenarbeit mit den zuweisenden Kollegen“, erklärten Gabriele Grabolle und Wolfgang Mehlen. Die Schwerpunkte der Praxis blieben die unfallchirurgische und allgemeinchirurgische Versorgung sowie die Handchirurgie mit einem breiten Spektrum ambulanter Operationen und Therapien.

Anders ist ab sofort nur die Organisations- und Rechtsform: Aus der Praxis, die Grabolle und ihr Partner Wolfgang Mehlen bisher als Gemeinschaftspraxis betrieben haben, wird ein Teil der gemeinnützigen GmbH (gGmbH). „Damit sind wir in einigen Bereichen flexibler und können die Zusammenarbeit mit dem ambulanten Sektor noch einmal verbessern“, erklärte Martin Milde, Geschäftsführer der Medizinisches Versorgungszentrum Malteser Bonn gGmbH. Milde ist auch Geschäftsführer der Malteser Rhein-Sieg gGmbH, die unter anderem Träger des Bonner Malteser Krankenhauses und des Rheinbacher Gesundheitszentrums an der Gerbergasse ist.

„Die MVZ-Struktur bietet organisatorische Vorteile, beispielsweise durch Synergieeffekte in der Verwaltung“, findet Milde. Unter dem Dach des Medizinischen Versorgungszentrums Malteser Bonn betreiben die Malteser bereits ein MVZ in der Bonner Südstadt. „Ein weiteres MVZ an dem für uns Malteser wichtigen Standort Rheinbach ist daher für uns und die Patienten der richtige und zukunftsweisende Schritt“, sagte Milde.

Das neue MVZ Malteser Chirurgisches Zentrum Rheinbach bietet, so Milde, das Spektrum an, das bisher auch die Praxis Grabolle/Mehlen hatte: ambulante Operationen, allgemein-, Unfall- und handchirurgische Versorgung und die Behandlung von Arbeitsunfällen. Voraussichtlich wird das Leistungsspektrum in Zukunft erweitert werden, zum Beispiel mit dem Ausbau proktologischer Leistungen, also Behandlungen von Erkrankungen des Enddarms.