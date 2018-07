Straßensperrung im Rheinbacher Zentrum

Rheinbach. Mitten im Berufsverkehr hat die Stadt Rheinbach am Dienstagnachmittag einen Teil der Martinstraße im Rheinbacher Zentrum sperren müssen. Grund: In Fahrtrichtung Merzbach klaffte ein Loch im Asphalt.

Ein circa 30 Zentimeter großes Loch in der Fahrbahn der Martinstraße, der Landesstraße 113, in Rheinbach meldeten Autofahrer am Dienstagnachmittag. Gegen 16 Uhr sperrte die Stadt Rheinbach daraufhin die Fahrbahn in Richtung Merzbach - auf Höhe der Einmündung in die Pützstraße - auf einer Länge von fünf Metern.

Wie Stadtpressesprecher Norbert Sauren am Abend mitteilte, werde in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger Straßen NRW der Schaden inmitten des Rheinbacher Zentrums „möglichst kurzfristig behoben“. Warum das Loch in der L113 entstand, ist noch nicht bekannt, ebenso wie lange die Sperrung aufrecht erhalten bleiben muss.