Unfall bei Rheinbach

Rheinbach. Es hätte schlimm ausgehen können: Am Donnerstagabend hat der Fahrer eines Lastwagens auf der A61 bei Rheinbach ein Stauende übersehen - und konnte noch rechtzeitig reagieren. Die Autobahn war für eine Stunde gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.05.2018

Ein Lkw ist am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr von der Autobahn 61 abgekommen und in eine Leitplanke an der Seitenspur gefahren. Wie die Autobahnpolizei Köln mitteilte, ereignete sich der Unfall zwischen Rheinbach und Kreuz Meckenheim auf Höhe Rheinbach in Fahrtrichtung Koblenz. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Lastwagens ein Stauende übersehen. Um nicht auf den stehenden Verkehr aufzufahren, lenkte er sein Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke und kam schließlich zum stehen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinbach sicherten den Unfallort ab. Die Autobahn wurde in Richtung Koblenz während der Bergung des Lastwagens für eine Stunde gesperrt.