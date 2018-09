Unfall auf der A61

Rheinbach. Auf der A61 ist es am späten Dienstagmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw fuhr in Höhe Peppenhoven auf einen Wohnwagen auf, niemand wurde verletzt. Aufgrund des Unfalls kommt es zu Stau auf der A61 in Richtung Köln.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2018

Aufgrund eines Unfalls auf der A61 in Höhe der Ausfahrt Peppenhoven kommt es zu Stau in Richtung Köln. Ein Lkw war am späten Dienstagmittag auf einen Wohnwagen aufgefahren. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch das Paar, das im Auto vor dem Wohnanhänger saß, blieben unverletzt. Außerdem befand sich noch ein Hund im Auto, dieser blieb ebenso unverletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht klar. Während der Unfallaufnahme wird der Verkehr auf der A61 in Richtung Köln einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.