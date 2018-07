Kein Nachwuchs

Rheinbach. Collegium Vocale: Fehlende Männerstimmen führen nach 40 Jahren zum Aus. Chor findet keinen Nachwuchs mehr. Auch Dirigent Hans-Wilhelm Walbröhl hört auf.

Von Susanne Träupmann, 06.07.2018

Schluss für das Collegium Vocale: Mit zwei Konzerten verabschieden sich der Chor der Musikschule Voreifel und sein Dirigent Hans-Wilhelm Walbröhl nach 40 Jahren aus dem Kulturleben Rheinbachs. Noch einmal erheben die Sänger ihre Stimmen bei der Veranstaltung „Geh aus mein Herz und suche Freud“ am Freitag, 6. Juli, ab 19 Uhr in der Aula der Realschule Meckenheim. Dabei werden sie unterstützt von jungen Sängern der Musikschule und dem Ensemble Some Folks. Eine zweite Gelegenheit des musikalischen Hochgenusses bietet sich beim gemeinsamen Auftritt mit dem Chor der Buschhovener Versöhnungskirche am Sonntag, 8. Juli, ab 19 Uhr in St. Katharina.

Schon in zwei Wochen wird es für die Sänger keine gemeinsame Probe mehr geben, kein Austausch über den richtigen Ton und den perfekten Rhythmus. Für Walbröhl ist die Vorstellung noch ein wenig ungewohnt. „Dabei geht es nicht nur um die gemeinsame Chorarbeit. Bedauerlich finde ich auch den menschlichen Aspekt, da man im Laufe der Jahre zusammengewachsen ist“, sagt Walbröhl. Zahlreiche Werke wurden in den vergangenen Jahrzehnten einstudiert, die traditionellen Jahreskonzerte geplant und einzelne schwierige Passagen immer wieder geübt, bis der gesamte Klangkörper harmonierte.

„Die Entscheidung, den Chor aufzulösen, trafen die Sänger einmütig vor drei Monaten. Uns fehlen schlicht und einfach Männerstimmen, und die braucht man bei einem gemischten Chor“, so Walbröhl. Den Chor als Frauenchor weiterlaufen zu lassen, kam für den ehemaligen Musiklehrer des Städtischen Gymnasiums nicht infrage, „da man da eine andere Literatur benötigt. Ein Frauenchor widerspricht meinem Klangempfinden, das ich aus dem gemischten Chorbereich kenne“. Rechnerisch hat das Collegium Vocale noch keine vier Jahrzehnte auf dem Buckel, entstand es doch 1982 aus einem Zusammenschluss des damaligen Kammerchores der Musikschule und des 1977 von Walbröhl gegründeten Kammerensembles. Mit 25 Männern und Frauen startete dann der neue Chor. Am 23. Oktober 1983 begeisterten die Sänger das Rheinbacher Publikum mit „Jesu, meine Freude“ von Johann Sebastian Bach.

Mangel an Sängern gab es bis vor acht Jahren nicht

Zahlreiche Aktivitäten stellten die Sänger unter der Federführung ihres Chorleiters in den kommenden Jahren auf die Beine. So wurde ein Choraustausch mit der Rheinbacher Partnerstadt Villeneuve lez Avignon organisiert oder am Ausscheidungssingen der Deutschen Chormeisterschaft teilgenommen. Seit 1985 präsentieren die Sänger jedes Jahr zwei Konzerte, getrennt nach weltlichem und geistlichem Programm.

„Beim Ausscheidungssingen 1984 haben wir zwar nicht gewonnen, dafür aber durch die Auftritte sehr erfahrener Chöre Impulse für unsere eigene Arbeit erhalten. Und dies hat auch einen Zuwachs an Sängern gebracht“, erinnert sich Walbröhl. So reicht das Repertoire im weltlichen Bereich von alten Madrigalen und Johannes Brahms Zigeunerliedern über moderne Chorwerke von Harald Genzmer und Paul Hindemith bis hin zu Musicals und Jazzsongs. In der geistlichen Musik wurden Werke von Schütz und Di Lasso sowie Messen von Mozart, Schubert, Händel oder Rheinberger einstudiert.

Ein Mangel an Sängern gab es bis vor acht Jahren nicht. 2010 zählte das „Collegium Vocale“ 32 Aktive. „Wir hatten immer Nachschub an Sängern aus meinen Musikklassen an der Schule. Mit meiner Pensionierung 2012 wurde es anders. Unsere Probleme haben begonnen, als die eine oder andere Männerstimme starb oder sich aus Altersgründen abmeldete“, erklärt Walbröhl. Mit David Frommhold (28) und Gerhard Naumann (81) sind das jüngste und das älteste Mitglied Männer. Beide sind bei der Aufführung des „Elias“ am Sonntag dabei. Die Chorarbeit der Musikschule führt Dorothea Finke, die den Kinderchor leitet, weiter.