Bücher und Möbel stehen bereit

Rheinbach. Die bunten Outdoormöbel stehen parat, die Lesekisten sind prall gefüllt mit reichlich Schmökerstoff: Der Verein „Rheinbach liest“ eröffnete die Lesewiesen–Saison im Rheinbacher Freizeitpark.

Von Hendrikje Krancke, 16.05.2017

Die Wetterbedingungen hätten besser sein können. So mancher Regenschauer trübte den eigentlich schönen Sonntag. Und doch hatten sich zahlreiche hart gesottene Bücherwürmer im Freizeitpark eingefunden, um den Countdown bis zum Start der Lesewiesen-Saison 2017 mitzuerleben. Von jetzt an kann über den Sommer hinweg wieder täglich unter freiem Himmel geschmökert werden und alle Leseratten der Glasstadt dürfen in den Bücherkisten, die im „Café Park Plätzchen“ bereitliegen, stöbern.

Pixi-Bücher als Preis

Bevor es sich der lesebegeisterte Nachwuchs Rheinbachs auf den bunten Outdoormöbeln im Freizeitpark gemütlich machte, wärmten sich Jung und Alt bei Wurfspielen auf. Belohnt wurden gut gezielte Treffer mit Pixi-Büchern. Zum Auftakt der Veranstaltung las Angelika Ehlerding aus dem Buch „Der kleine Bär und sechs weiße Mäuse“ vor und sprang damit kurzfristig für Bürgermeister Stefan Raetz ein, der eigentlich als Vorleseonkel eingeplant war. Sie engagiere sich gerne für alles rund um Bücher und Lesen, so die Kölnerin, die sich als Zugezogene in Rheinbach freut, einen solch bücherbegeisterten Verein entdeckt zu haben.

Lesungen im Sommer

Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt von Clown „Wurst“ (alias Fritz Behle), der dieses Mal ohne seinen Kompagnon aus dem Clownduo „Wurst und Käse“ auftrat. Effektvoll präsentierte er das Rezept einer kalten Hundeschnauze und erklärte dieses Gebäck zum besten Muttertagskuchen der Welt. Außerdem gab er Einblicke in die Kunst des Jonglierens und brachte die Zuschauer mit seinen Kartentricks zum Staunen. Dabei schaffte er es erfolgreich, sich bei seinen Tricks nicht in die Karten schauen zu lassen.

Übrigens: Am Ende der Sommerferien, ab 16. August, ist regelmäßig Vorlesezeit mit Rheinbacher Vorlesepaten. Interessenten können sich schon jetzt bei Gerd Engel von „Rheinbach liest“ per E-Mail an gerd.engel@rheinbach-liest.de melden.