Milchentdecker-Tour in Rheinbach

RHEINBACH-MERZBACH. Die Milchentdecker-Tour hat Station in der Merzbacher Grundschule gemacht.

Von Juliane Hornstein, 19.02.2019

Es duftet fruchtig-frisch, während Sofia-Marie hoch konzentriert die Schale einer Zitrone abreibt. Neben ihr steht Vivian bereit, um das gleiche mit einer Orange zu machen. Rund um sie herum schnibbelt der Rest der Klasse 4 b der Grundschule Merzbach Obst und Gemüse. Denn an diesem Vormittag macht die Milchentdecker-Tour der Landesvereinigung der Milchwirtschaft in NRW an ihrer Schule Station. Ziel dieser Aktion ist es, die Ernährungskompetenz bei Kindern im Grundschulalter zu fördern. Aber das nicht in langweiligen Lektionen, sondern indem sie etwas Gesundes selbst zubereiten.

Lehrerin Karin Wecker hatte das Angebot an die Schule für ihre Klasse angenommen, weil es gut zur abgeschlossenen Unterrichtsreihe "Zu gut für die Tonne" passe. Drei Helfer der Tour kommen dazu in den Jugendraum an der Grundschule, stellen ihre kleine Küche auf und zeigen, dass Milch mehr ist als nur ein Getränk.

Allerdings finden sie die Grundschüler darauf schon vorbereitet. "Sehr gut", beschreibt Malte Rachow vom Projekt das Wissen über Milch und Milchprodukte in der 4 b. Da fehlt eigentlich nur die praktische Anleitung. Also gibt es noch einen Film über Küchenhygiene und eine Schürze für jeden, dann legen drei Gruppen los. Amerikanische Wraps mit Frischkäse, indisches Birnen-Apfel-Trauben-Lassi und Milchreis nach einem spanischen Rezept gibt es heute. Die Tour gehört zum Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch, darum gehören Obstspieße und -salat ebenfalls dazu.

Projekthelfer Benny Richter zeigt, wie die Wraps bestrichen und gerollt werden. An seinem Gruppentisch erzählt Jessica, dass sie täglich Milch trinke. Leif berichtet vom Kakao am Wochenende. Gegenüber unterstützt Helferin Roswitha Hermeling derweil Vivian und Sofia-Marie, die nun mit dem Schalenabrieb den Milchreis kochen. Zuvor hatte die Blankenheimer Landwirtin aus ihrer Arbeit berichtet.

Am Ende steht das Lassi in Bechern mit Kuhfleckenmuster bereit, auf einer passenden Serviette liegen die Wraps, der Milchreis wird in kleine Portionen geteilt. Dann noch ein paar Fotos fürs Projekt und endlich dürfen die Kinder probieren. Insgesamt sind sie mit ihrer Arbeit zufrieden. Anders kennt Rachow es auch gar nicht. Rund 70 Schulbesuche unternimmt er mit der Tour im Jahr. Dass es den Kindern nicht schmecke, käme dabei sehr selten vor.