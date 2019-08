Schwere Stunden im Leben eines Anstaltsleiters sind Ausbrüche von Gefangenen. Die sind in den 15 Jahren von Heinz-Jürgen Binnenbruck an der Spitze der JVA Rheinbach alles andere als an der Tagesordnung. Zu einem spektakulären Ausbruch kommt es aber am 28. April 2015: Detlef W., der eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßt, findet unter Holzabfällen versteckt einen Weg aus der JVA. Zwei Tage später wird der in Köln lebende Straftäter in der Domstadt gefasst. Seine Flucht in einer Gitterbox für Holzabfälle wurde durch Unachtsamkeit begünstigt. Zu diesem Schluss kam der damalige NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) im Juli in seinem Bericht an den Rechtsausschuss des Landtages. Helfer, so Kutschaty, hatte W. nicht.

Der 43-jährige W. hatte am Tag seiner Flucht in der Schreinerei der JVA gearbeitet. Die Gefangenen füllten die Holzabfälle in Gitterboxen, die grundsätzlich einsehbar sind. Gegen 9.30 Uhr wurden fünf gefüllte Boxen vom Schreinereibediensteten mit einem Gabelstapler auf den Traktoranhänger gehoben. In einer hatte sich W. versteckt. Da es sich um ein anstaltseigenes Fahrzeug und beim Fahrer um einen Bediensteten der JVA handelte, wurde die Kontrolle des Hängers an der Außenpforte nicht durch die Pfortenbediensteten, sondern vom Traktorfahrer durchgeführt. Er stieg auf den Anhänger, um ausschließen zu können, dass ein Gefangener aufgesprungen war. Auf der Ladefläche konnte er die Gitterboxen von oben sehen. Danach kontrollierte er den Bereich unter dem Anhänger. Der Herzschlagdetektor kam nicht zum Einsatz, da dieser nur für anstaltsfremde Fahrzeuge genutzt wurde.

Gegen 9.45 Uhr verließ der Traktorfahrer die Anstalt und fuhr zu dem holzverarbeitenden Betrieb, der die Abfälle verheizt. Der Fahrer erreichte den Betrieb nach zehn Minuten. Unterdessen fiel in der JVA das Fehlen des Gefangenen W. auf. Gegen 11 Uhr begann dann die Suche nach dem Gefangenen in den Hallen, den Nebenräumen und im Lager der Schreinerei, ohne dass er gefunden werden konnte. Der Traktorfahrer war mittlerweile wieder in der Anstalt eingetroffen. Beim Abladen der Gitterboxen hatte er bemerkt, dass eine Box nur halb gefüllt war. Die Polizei wurde gegen 11.40 Uhr unterrichtet, die Fahndung begann – zwei Tage später klickten in Köln die Handschellen.

Anstaltsleiter Heinz-Jürgen Binnenbruck hatte anschließend eine Fülle von Maßnahmen angeordnet: genereller Einsatz des Herzschlagdetektors, 24-stündige Zwischenlagerung der Gitterboxen, Reduzierung von Gefangenenbewegungen außerhalb des Betriebs, ausnahmslose Vollzähligkeitsprüfung, ausnahmslose Kontrolle ausfahrender Fahrzeuge durch Pfortenbedienstete und die Beschaffung eines Häckslers für Holzabfälle.