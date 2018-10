Vier Verletzte

Rheinbach. Nach einem schweren Unfall auf der A61 bei Rheinbach war die Autobahn in Richtung Koblenz gesperrt. Der Verkehr staut sich noch immer zwischen Swisttal und dem Kreuz Meckenheim.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.10.2018

Am frühen Dienstagabend ereignete sich auf der A61 in Richtung Koblenz ein schwerer Unfall, an dem zwei Autos und ein Lkw beteiligt waren. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine von ihnen musste aus ihrem Auto befreit werden, das sich überschlagen hatte und auf dem Dach liegengeblieben war. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme und Bergung vollgesperrt. Die Sperrung soll noch bis etwa 19.30 Uhr andauern. Laut ersten Ermittlungen der Polizei hatte gegen 16.30 Uhr ein schwarzer Mercedes einen Sattelschlepper überholen wollen. Dabei übersah er hinter sich einen schneller fahrenden weißen Pkw, der ausweichen musste und sich dabei überschlug. Drei Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht, einer sehr schwer. Er musste aus dem Auto befreit werden und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Feuerwehr war mit 22 Helfern im Einsatz.

