Auto überschlug sich

Die Polizei sucht einen LKW-Fahrer, der am Dienstag nach einem Unfall Fahrerflucht beging. Ein 21-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Rheinbach. Die Polizei sucht nach einem LKW-Fahrer, der nach einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Flucht ist. Ein Auto hatte sich bei dem Unfall überschlagen.

Von Stephan Werschkull, 08.08.2018

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Dienstagvormittag auf der L493 bei Rheinbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Rheinbach unterwegs, als ein LKW auf seine Fahrspur geriet. Der 21-Jährige wich nach rechts aus und geriet in den Straßengraben, wobei sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Der schwerverletzte 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den Unfallhergang und zu dem LKW, der sich nach dem Unfall in Richtung Queckenburg entfernte. Hinweise nimmt die Polizei unter 0228-150 entgegen.