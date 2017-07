Pläne seit 1978

Rheinbach-Wormersdorf. Seit 1978 gibt es Pläne für den Bau von Lärmschutzwänden an der A 61 bei Wormersdorf. In diesem Jahr sollten diese gebaut werden. Doch die Arbeiten verzögern sich. Sie sollen nun im Frühjahr 2018 beginnen.

Es war das Jahr 1978 als die ersten Pläne für den Bau von Lärmschutzwänden an der A 61 bei Wormersdorf entstehen. Im Frühjahr nächsten Jahres, somit 40 Jahre nach den ersten Planskizzen, sollen die Bauarbeiten an der laut Plan 550 Meter langen und bis zu vier Meter hohen Schutzwand aus Beton beginnen. Das erklärte Gerhard Decker, Chef der Regionalniederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebs Straßenbau NRW, auf Anfrage des GA.

Ursprünglich war beabsichtigt, dass bereits in diesem Jahr die Bagger zwischen dem Autobahnkreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Rheinbach rollen sollen (der GA berichtete). Dass der Baubeginn ins nächste Jahr verschoben ist, begründet Decker mit Deckensanierungen, die an der A 61 in diesem Jahr auf dem Programm stehen. „Das können wir nicht parallel machen“, so der Niederlassungsleiter.

Die in Wormersdorf lebende SPD-Ratsfrau Ute Krupp kritisiert, dass sich die Arbeiten erneut verzögern. „Das ist eine unendliche Geschichte, die ich seit dem Beginn der Aktivitäten der Bürgerinitiative 2008 begleite. Dass wir die zehn Jahre bis zur Realisierung erreichen, hätte ich mir nie träumen lassen“, so Krupp. In der nächsten Fragestunde des Rheinbacher Rates am Montag, 9. Oktober, werde die von ihrem Wormersdorfer SPD-Ratskollegen Michael Rohloff und ihr zum aktuellen Sachstand beantwortet werden.

Im Frühjahr dieses Jahres hätten vorbereitende Rodungsarbeiten an der A 61 bei Wormersdorf die Hoffnung der Anwohner gemehrt, dass die Bauarbeiten bald starten. In der nächsten Sitzung des Kreisverkehrsausschusses am Mittwoch, 20. September, werden die Lärmschutzwände ebenfalls Thema sein, so Krupp. „Das Thema muss endlich zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden, da sind wir uns über alle politischen Lager hinweg einig“, so Krupp und Rohloff.